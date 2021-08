Vælter ind med beskeder: - Jeg fortryder ikke

Claus Elming var godt klar over, at han muligvis ville komme til at chokere folk

Tirsdag kunne tv-vært Claus Elming fortælle, at han har ladet sig transformere til dragqueen i TV 2-programmet 'Zulus store dragdyst' i anledning af mangfoldighedsfestivalen WorldPride, som senere i august afholdes i København.

Og det har i den grad skabt røre i andedammen, for Claus Elming kunne onsdag aften fortælle, at hans indbakke på de sociale medier er blevet overfyldt med reaktioner, allerede inden programmet er blevet vist på skærmen.

- På min Instagram-profil er det væltet ind med reaktioner fra folk, fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham til premieren på 'The Suicide Squad' onsdag aften.

Blandede følelser

Det er med en blandet følelse, at han læser de mange reaktioner fra folk.

- De siger enten 'hvad er det, du har kastet dig ud i?', og andre skriver 'jeg elsker dig endnu mere lige nu!', så det er sådan lidt, siger han og fortsætter:

- Jeg håber, at det bliver taget godt imod. Jeg glæder mig til på søndag at se reaktionerne, når folk får lov til at se programmet, forklarer han.

- Jeg håber, at det kan rykke nogle grænser. Det er nok noget af det mest sindssyge, jeg nogensinde har kastet mig ud i, og jeg fortryder ikke et eneste sekund af det.

Dog må han indrømme, at han kunne have været lidt grundigere i forarbejdet, inden han sagde ja til at deltage.

- Jeg må indrømme: Jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg gik ind til, griner han.

Går all in

Sammen med fire andre kendisser, skuespiller Simon Stenspil, model Oliver Bjerrehuus, tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen og tv-personlighed Daniel Rasmussen, dyster Claus Elming om at stå tilbage som den mest overbevisende dragdronning.

- Jeg kastede mig ud i det med hud og hår. Der er så meget sportsmand over mig, at jeg gjorde alt for at vinde! lyder det fra Claus Elming. Om det bliver ham, der løber med sejren, kan han ikke afsløre.