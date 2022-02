Vælter sig i millioner

Diamantdronningen Katerina Pitzner har godt gang i biksen.

Det fremgår af det nyligt offentliggjorte regnskab i virksomheden Pitzner Invest ApS, som hun ejer og er direktør for.

I regnskabsåret 2021 har bruttoindtjeningen i virksomheden, der har til formål at handle med diamanter, således været 8.848.146 kroner. Derudover kommer der finansielle indtægter, og alt i alt efterlader det et overskud for året på 9.286.991 kroner før skat.

Det er en smule mindre end i 2020. Her formåede Katerina Pitzner at hive hele 11.309.503 kroner hjem i bruttofortjeneste, mens overskuddet lød på 11.073.473 kroner før skat.

Også egenkapitalen, der i 2020 blev vendt fra negativ til positiv, ser ud til at trives gevaldigt. Den er vokset fra 8.600.320 kroner i 2020 til 15.840.211 kroner i 2021.

Katerina Pitzner med døtrene Thalia (tv) og Elvira (th). Hun er desuden mor til datteren Ophelia og sønnen Hector. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Beskeden løn

Af årsregnskabet fremgår det, at Katerina Pitzner trods det flotte resultat har valgt udbetale en ganske beskeden løn til virksomhedens ene ansatte, som må formodes at være hende selv.

Personaleomkostningerne i Pitzner Invest ApS beløber sig således til i alt 225.914 kroner, hvoraf 223.243 kroner er gået til lønninger.

Indtil for nylig var det da også en anden sag med virksomheden, der i perioden 2011 til 2014 var ramt af både underskud, milliongæld og regnskaber, som ikke opnåede godkendelse af revisor.

Over for Ekstra Bladet har Katerina Pitzner tidligere forklaret, at den manglende revisorgodkendelse ikke skyldtes rod i virksomhedens regnskaber, men i stedet formelle regler i selskabsloven.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Katerina Pitzner til det seneste regnskab, men det har i skrivende stund ikke været muligt.