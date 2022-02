Væltet af reaktioner: - Jeg fortryder ikke en skid

Jesper Buch fortalte i sidste uges 'Løvens hule', at han var i færd med at lægge sit liv om. Nu takker han for opmærksomheden

Det var mildest talt en rørt Jesper Buch, der i sidste uges afsnit af 'Løvens hule' på DR kunne fortælle, at hans lange liv i overhalingsbanen skulle til at være slut.

- Jeg har brugt 20 år i overhalingsbanen, og det går ud over søvn, det går ud over humør, det går ud over den tid, jeg bruger på mig selv. Så det er sådan en evalueringsproces, man skal foretage sig, når man er 25, når man er 35 og 45, og min konklusion er også, at nu har jeg givet den gas i 20 år, så nu skal jeg til at slappe mere af, lød det fra Jesper Buch i programmet, inden han fortsatte:

- Jeg skal til at sove 8 timer igen, hvis jeg skal blive 65 år plus, og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne se mine børn blive ældre og få børn. Vi skal lytte, og vi skal passe på, og vi skal være ærlige.

Siden er det væltet ind med reaktioner til den erfarne løve, skriver han i et opslag på Facebook, hvor han dog også har behov for at slå en ting fast.

'Tak, for de mange hundrede beskeder og kommentarer vedrørende sidste uges episode, hvor vi talte med iværksættere om stress og arbejdspres, søvn og humør. De fleste har forstået 'The big picture', men der er også mange, som desværre misforstår mit budskab, så lad mig lige slå det fast en gang for alle. Jeg fortryder ikke en skid. Jeg er blevet tildelt en gave ved at have haft evnen og energien til at kunne give den max gas', skriver han i opslaget.

Stor plan

I opslaget forklarer Jesper Buch også, at han siden 2001 har haft en plan for, hvordan hans karriere og liv skulle udvikle sig fra han var 25 år til 45 år, og at drosle ned på et tidspunkt har hele tiden været en del af planen.

'Nu er jeg i en situation, hvor jeg kan vælge nøjagtig den vej, jeg ønsker - hvornår jeg ønsker, og med hvem jeg ønsker. Ingen skal fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå, og jeg har al den tid i verden, jeg ønsker resten af mit liv', skriver han.

Han afslutter opslaget med en opfordring til ikke at have ondt af hverken ham eller hans familie, som alle har det skønt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jesper Buch, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

