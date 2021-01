Vært raser over DR: 'Det forstår jeg intet af'

Animationsserien på DR Ramasjang 'John Dillermand', der handler om John, der har en 'lang, magisk diller, som tit får ham i problemer', og som er målrettet børn i alderen fire-otte år, har de seneste dage skabt heftig debat blandt en lang række forældre.

Flere af dem er efter at have set programmet nemlig gået til tasterne på DR og DR Ramasjangs Facebook-sider for at udtrykke deres utilfredshed med programmet, som de ikke mener er egnet for børn, og samtidig er med til at glorificere en mand, der ikke kan 'styre sine ædlere dele'.

Nu blander en af DR's egne, nemlig P3-vært Maria Jencel, sig i debatten.

Hun er forundret over, at programmet er kommet igennem nåleøjet på DR.

'Det her ('John Dillermand', red.) er seriøst et børneprogram på DR til børn i alderen fire-otte år. En serie om: En voksen mand, der har en kæmpe magisk penis - der er sjov at lege med, kan redde verden og gør lige hvad den vil, uden John helt kan styre det', lyder det fra Maria Jencel i en story på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at citere fra.

DR påpeger selv, at programmet er et 'humoristisk univers', hvor det handler om at stå ved sig selv og sine fejl, og at serien skal sætte fokus på 'børns spirende nysgerrighed for kroppen' - også det pinlige og sjove.

Den beskrivelse giver Maria Jencel dog ikke meget for.

'JA DR... Børns nysgerrighed omkring deres egne børnekroppe. Sgu da ikke deres spirende nysgerrighed omkring fremmede, gamle mænds, kæmpe, magiske pikke', skriver hun og fortsætter:

'Man kunne have lavet så mange sjove historier om kroppen til børn. Til at starte med som minimum historier, der både handler om drenge og pigers magiske kroppe. Men at der ikke er nogen i DR, der i 2021 har stoppet en så glorificerende fallosfortælling om en voksen pik, der er svær for den sjove gamle mand at styre, det forstår jeg intet af', lyder det videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Maria Jencel, der i skrivende stund ikke har yderligere kommentarer, men henviser til det, hun har skrevet om emnet på sin Instagram-profil.

Maria Jencel er gift med P3-værten Pelle Peter Jencel. Snart bliver de forældre for første gang, når deres datter Penelope kommer til verden. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Ikke skadelig'

Tidligere søndag var Ekstra Bladet i kontakt med Morten Skov Hansen, der er chef for Minisjang, Ramasjang og Ultra.

Han tager kritikken af børneprogrammet med ophøjet ro.

'Vi mener selvfølgelig ikke, at serien på nogen måde er skadelig. Vores indhold tager afsæt i en lang tradition om at være tro mod målgruppen. Med serien anerkender vi den spirende nysgerrighed omkring krop og kønsdele, og det også pinlige og sjove ved kroppen – det er noget, som er spændende for netop den aldersgruppe, som Ramasjang henvender sig til', lyder det i et skriftligt svar fra DR-chefen.

'John Dillermand' er et fiktivt og humoristisk univers, hvor vi vil fortælle en sjov historie, der fanger børnene. Det er en animationsserie, hvor humor, overdrivelse og magi er i centrum, som er noget, børn kender til og nemt kan afkode', lyder det videre.

Programmet om 'John Dillermand' har i den grad skabt vrede. Foto: DR

Spørger man børnepsykolog Margrethe Brun Hansen skal man da også at se 'John Dillermand' i et humoristisk lys.

- Man skal huske på, at det er vi voksnes liv og erfaringer, der gør, at vi kan rynke på næsen ad en magisk dillermand – det gør børn så absolut ikke. Mindre børn nyder at være nøgne og undersøge og udforske sig selv. De leger doktorlege, undersøger hinanden og elsker frække ord, og børn griner højlydt, når de siger 'prut' og 'dillermand'. Og det er lige præcis det univers, som 'John Dillermand' taler ind i, siger psykologen, der har været med til at læse manuskriptet inden programmets tilblivelse, til DR.

Børnepsykologen forklarer samtidig, at børn efter hendes overbevisning både vil kunne have det sjovt og lære en masse af programmet.

Samtidig understreges det af DR, at der i tilblivelsen af programmet har været konsulenter fra Sex & Samfund med til at vurdere effekten af programmet hos målgruppen, som altså er de helt små børn.

Det er produktionsselskabet Made By Us, der står bag programmet 'John Dillermand'. De har blandt andet også arbejdet med store børneprogrammer og karakterer som Motor Mille og Hr. Skæg.