Værter i tårer: Dissing hylder afdød ven

Selv om Povl Dissing og Benny Andersen hver for sig har haft mange højdepunkter i deres karrierer, så var deres samspil noget helt ekstraordinært, og det har DR vist eksempler på ved flere lejligheder.

Men nu er Benny Andersen død og Povl Dissing er blevet en ældre herre, der tilmed må kæmpe med det høretab, han pådrog sig ved et fald, som forårsagede en blødning i hjernen.

Foto: Torne Stroyer/Polfoto

Af samme grund er det noget af et scoop for DR1’s Morgensang, at man i morgen torsdag har fået 83-årige Dissing i studiet til Kaya Brüel og Ole Kibsgaard, hvor de synger Benny Andersen-sange.

I en duet med Kaya Brüel reciterer Povl Dissing den smukke tekst: ’Hilsen til forårssolen’, så englene synger og tårerne triller.

Benny Andersen og Povl Dissing kunne noget helt ekstraordinært sammen. Foto: Joachim Adrian/Polfoto

Kan ikke synge

Dissing kan på grund af sit hovedtraume og høretab måske ikke synge mere, men han kan recitere sin gamle vens tekster med en dybfølt inderlighed, som man stort set kun kan, hvis teksten er en del af en selv.

’Og en gang går solen sin runde uden mig, men når forårssolen skinner, lever jeg!’

– Da Povl sluttede sin recitation med disse linjer, havde jeg så mange tårer i øjnene, at jeg ikke kunne se noderne. Den mand er uden filter og med et nærvær og en tilstedeværelse, som alle kan lære noget af. Jeg havde ikke set de følelser komme, men jeg blev ramt, fordi hans måde at fremføre teksten på, er så sindssygt stærk, forklarer Ole Kibsgaard.

Kaya Brüel, Ole Kibsgaard og Povl Dissing med gribende gengivelser af Benny Andersen. Foto: DR

Også Morgensangs redaktør Mathias Hammer måtte ty til kleenex-pakken.

– Da jeg fik ideen til at invitere Dissing ind i Morgensang, var det ud fra den kendsgerning, at han er et koryfæ og et unikum i dansk sanghistorie. Alle har et forhold til ham og hans fortolkninger af Benny Andersen. Hertil kommer, at Povl Dissing er en af de sidste store sangere og musikere i Danmark. Han er en af de sidste kæmper.

Gribende

Mathias Hammer indrømmer, at det til sidst under optagelsen kneb med at se ud ad brillerne.

– Den recitation er det mest gribende, jeg længe har oplevet. Povl Dissing har givet os så mange stærke oplevelser, og det fortsatte han med her i Morgensang på trods af svækkelse og sygdom.

