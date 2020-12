Værter med store nyheder: Skal både giftes og have barn

Det bliver et vildt år for værterne Sisse Sejr og Esben Bjerre.

Parret har nemlig annonceret på Instagram, at de både skal giftes og have endnu et barn i 2021.

'Jeg handlede et bålfad dagen efter lockdown, hvilket har vist sig at skulle ind på side 1 i min “How To Survive A Pandemic” bog (udkommer indenfor 100 år).

Måske var bålfadet en af årsagerne til, at Esben i begyndelsen af sommeren spurgte, om jeg ville gøre det officielt. Efter et barn og et hus og diverse op - og nedture blev det et stort ja tak', skriver Sisse Sejr indledningsvist i sit opslag.

Travlt år

Men forlovelsen var så ikke det eneste, der skete for det celebre par i 2020.

'Og jeg kvitterede så et par måneder senere med at blive gravid igen, og denne gang indeni livmoderen. (Har allerede taget 20kg i ansigtet, så.. Det blir stort.)', skriver hun yderligere.

Parret er derfor også, ifølge Sisse, helt klar til at give den max gas i 2021.

'21 ser vild ud og 2020 leverede.

Ligesom sidste nytår er mit super priviligerede take på life, at er der østers, så vælg dem - del det du har, husk andre ser verden anderledes ikke nødvendigvis forkert, og feminisme er for alle. Virkelig', lyder det afslutningsvist i opslaget.

Parret har allerede en datter, som de fik tilbage i 2014.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra parret.