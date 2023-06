Valdemars Slot-striden fortsætter: Flere klenodier på auktion

Familiestriden mellem Caroline Fleming og søsteren Louis Iuel Albinus kører fortsat på højeste blus og har nu fået endnu et nøk op i temperaturen, da flere historiske genstande står til at ryge på auktion

Det kræver mange ture i Ikea for at fylde et helt slot med møbler, men selvom svenskerne er effektive, kan de nok ikke bedrive at genskabe op til flere af de gamle klenodier, der har haft hjemme på Valdemars Slot.

Det ville ellers gøre tingene meget nemmere i miseren mellem de to baronesse-søstre Caroline Fleming og søsteren Louise Iuel Albinus.

For da Louise Iuel købte Valdemars Slot til et hammerslag på svimlende 110,7 millioner kroner, så fulgte inventaret ikke med. Det havde Caroline Flemings søn, Alexander William Fleming, nemlig råderet over. Og kort tid efter stod det klart, at der var brandudsalg på slottet.

Efter familiestriden mellem søstrene Louise Albinus og Caroline Flemming er op til flere genstande fra Valdemar slot blevet solgt hos auktionshuset Bruun Rasmussen. Foto: Emil Agerskov

Tilbage i september 2022 lykkedes det Louise Albinus at sikre mange af genstandene, og nu skal hun i budrunde igen, for der nok engang er sat flere genstande på auktion hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

Annonce:

- Hver en auktion, der har været, har været både grænseoverskridende, men også tragisk, fordi vi jo ikke har kunnet få oplyst, hvor de genstande, vi ikke har kunnet købe, er havnet. Nogle af tingene er røget ud over landets grænser, og det er jeg meget bange for kommer til at ske igen med de her gamle dokumenter, der har været en del af arkivet på Valdemars slot de sidste 400 år, forklarer Louise Iuel Albinus til Billed-Bladet.

En rørt og lettet Louise Albinus efter den første auktion tilbage i september 2022. Foto: Emil Agerskov

Louise Iuel Albinus og hendes mand, Nikolaj Albinus, der nu ejer slottet, har et ønske om at bevare slottets kulturarv, og derfor er de på grund af den verserende familiestrid nødt til at byde på klenodierne ligesom alle andre d. 14 juni. Til auktionen bliver det muligt at købe op til flere ældgamle dokumenter, der har haft hjemme på slottet.

Louise Albinus skal 14.juni frem med checkhæftet nok en gang, da flere historiske genstande, der har haft hjemme på Valdemar Slot, ryger på auktion. Foto: Emil Agerskov

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har tidligere kigget nærmere på økonomien i auktionshuset og familien Bruun Rasmussen. Det kan du læse her.