Vandt en halv million: Sådan er pengene brugt

Det var ikke småpenge, Kasper Gregersen kunne tage med sig hjem, da han i 2020-sæsonen af 'Hjem til gården' på TV 2 løb med sejren.

Men de 500.000 kroner, som den unge jyde vandt i programmet, er allerede godt på vej til at være brugt.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet talte med ham ved Reality Awards onsdag.

- Jeg har brugt pengene på at betale skat og SU-gæld. Meget voksent. Så har jeg købt nye møbler, og jeg sparer også nogle penge op til en ferie med min familie til Afrika. Jeg skal bare ud med min familie, fordi de betyder så meget for mig. Min bror, mor og far. Vi skal ud og fejre det, sagde han og fortsatte:

- Lige så snart corona dør eller stopper, og Mette Frederiksen åbner Danmark igen, og resten af verden åbner, så skal vi ud på solferie og safari og have det mega sjovt.

Klar på mere

Siden Kasper Gregersen blev kendt for 'Hjem til gården', har han ikke holdt sig tilbage, hvad angår tv.

For nylig har han således været en del af dating-programmet 'Prince Charming' på discovery+.

Kasper Gregersen har for nylig bejlet til 'Prince Charming' i dating-programmet af samme navn. Foto: Krestine Havemann / Discovery Networks Danmark

Og står det til ham, stopper tv-karrieren ikke her.

- Jeg er både klar til 'Ex on the Beach', jeg er klar til 'Robinson', og jeg er klar til 'Nybyggerne'. Jeg er klar på det, der føles rigtigt for mig, sagde han til Reality Awards.

