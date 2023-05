Vandt 'FBOY Island': - Det fortsatte ikke i Danmark

Der var ingen tvivl om, hvem der de såkaldte 'nice guys' eller 'Fboys', da Discoverys nye realityprogram 'FBOY Island' skulle afgøres.

Men selvom deltagernes første intentioner var givet på forhånd, så skulle de tre kvindelige deltagere stadig bestemme sig for, hvem af deres bejlere de foretrak.

Med titlen som vinder af programmet kom så også lige en pengesum på 250.000, og hvis Theresa, Lady eller Sinas skulle beslutte sig for at vælge 'nice guy'-bejleren, så skulle de dele pengesummen. Men hvis en af dem skulle være faldet for den farlige 'Fboy', så kunne han tage hele moletjavsen og grine hele vejen til banken, eller dele den og dermed skifte kulør til 'nice guy'.

Sina Stirnimann havde valget mellem Mikkel og Mantas, høj og lav, brun og blonde, og her faldt valget på Mantas. Foto: Linda Johansen

Og her havde Sina Stirmann valget mellem Mikkel Christensen eller Mantas Hansen.

Her fik sidstnævnte fornøjelsen af at høre sit navn til stor forløsning for den 33-årige 'nice guy'. Så kunne champagnepropperne sprænge.



Luften var allerede gået af ballonen

Kort tid efter boblerne var bruset af, blev deltagerne rykket over på et separat hotel for at feste videre, og her benyttede vinderparret lejligheden til at tale deres forhold igennem og afklare med hinanden, hvad der ventede tilbage i Danmark.

- Da vi kom på hotellet. trak Sina og jeg os væk fra de andre

- Her fik vi en god lang snak om, hvad vi hver især tænkte om det hele.

- Og her blev vi faktisk enige om, at det nok ikke var noget, der skulle fortsætte, når vi engang kom hjem til Danmark.

- Det var ikke, fordi vi ikke havde øjeblikke med god kemi, tværtimod synes jeg, at der var rigtig mange gode og for mig at se intime øjeblikke, som ikke er blevet vist.

Mantas Hansen tog afsted for at få en på opleveren og kom hjem med en god pengesum, men kærligheden udeblev. Foto: Lotta Lemche

Mantas ser dog ikke programmet som en personlig skuffelse, selvom han tog afsted med titlen som 'nice guy'. Udover en mere polstret pengepung, så var det også en personlig rejse, han ikke ville være foruden.

- I mit henseende fik jeg, hvad jeg kom for - minus kærligheden selvfølgelig, siger 'FBOY Island'-deltageren til Ekstra Bladet.

- Så jeg er faktisk ikke skuffet over udfaldet, for jeg lærte lidt om mig selv

- Jo pengene er rare, men de er ikke brugt på noget ekstraordinært eller spændende. De røg bare ind på opsringen, for mig er det ikke life-changing pengesum.