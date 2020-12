Vandt ikke kun titlen: Er blevet mere sensuel

Det er en lille uge siden at den 38-årige Merete Mærkedahl løb med titlen som vinder af 'Vild med dans 2020'. Og det er ikke kun titlen og trofæet, hun tager med sig hjem.

Nu fortæller hun om, at hun faktisk har måttet kæmpe med at overskride nogle meget personlige grænser. I og med at de grænser er blevet overskredet, har hun fået meget mere kropslig selvtillid og hviler mere i sig selv. Og det er nok den største præmie, man kunne ønske sig.

Badehotellet-skuespilleren har nemlig altid været genert og blufærdig, men faktisk også lidt usikker omkring sin sensualitet og sexualitet. Det fortæller hun i 'Go' Aften Live' onsdag aften.



Merethe Mærkedahl fortæller, at hun efter sin deltagelse i 'Vild med dans' er nået til et punkt, hvor hun hviler mere i sig selv. Hun har altid kunne lide at spille en rolle og har har gennem sine roller kunne gemme sig bag dem.

Derfor var det grænseoverskridende at stå på gulvet i 'Vild med dans* uden at kunne gemme sig bag en rolle.

- Det var jo mig, der stod derinde sammen med Thomas (Evers, red.). og ikke en eller anden rolle. Så ja, det var ret vildt, fortæller Merete Mærkedahl i interviewet.

Hun husker tilbage på efterskole-tiden, hvor hun ligeledes var meget genert.

- Jeg tror aldrig nogensinde, at den der blufærdighed og generthed vil forsvinde fuldstændig, men jeg kan mærke, at jeg hviler endnu mere i mig selv end jeg gjorde før også med min sensuelle side, fortæller hun.

Men i takt med at hun bliver ældre, falder brikkerne mere og mere på plads mener hun.

Merete Mærkedahl bor sammen med sin kæreste Anna Windfeld. Sammen har de to børn.