Vandt realityprogram: - Det var let

SPOILER-ADVARSEL: Finaleafsnittet af 'FBOY Island' er landet, og selvom der var 125.000 kroner på spil for den ene vinder, var han ikke det mindste i tvivl om, at pengene var hjemme

De startede otte drenge og otte gutter, og i det allersidste afsnit var de barberet ned til blot seks deltagere.

Tre 'nice guys' og tre 'fboys', som 'FBOY Islands' tre kvindelige deltagere til sidst skulle bestemme, om de ville vælge enten den ene eller den anden.

Og for den 24-årige selvproklamerede fboy-ekspert, Lady Lola Matwara, stod valget mellem den ældre og mere modne Christopher Uhre og den kække og åbenmundede Diar Ali. Den ene kunne stjæle hele præmiesummen på 250.000 kroner, og den anden kunne hun dele gevinsten med.

Lady Lola Matwara valgte i sidste ende Christopher frem for Diar, og dermed kunne de to splitte pengesummen på 250 tusinde kroner. Foto: Linda Johansen

Her faldt valget på Christopher, og det var ifølge sejrsherren slet ingen overraskelse.

- For mig var det let. Jeg var ret sikker langt hen ad vejen på, at det ikke kunne gå galt, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Mange af de unge drenge røg i svinget til at starte med. De har oplevet lidt, mens vi, der kom langt, har lidt erfaring og kan finde ud af at have en samtale med damerne. Så hvis man bare hvilede i sig selv, så kom det ret nemt til én.

Christopher Uhre havde ifølge egne ord ikke det store besvær med at tilkæmpe sig Ladys tilkendegivelse eller pengesummen på 125 tusind kroner. Foto: Lotta Lemche/discovery

Snakkede ikke før Danmark

Efter aftenens festligheder blev alle deltagerne smidt på en flyver hjem, men her havde Christopher ikke samme mulighed for at sniksnakke med sin udkårne. Han var blevet smidt på taberflyveren med alle de andre deltagere, så det var faktisk først i Danmark, at programparret kunne tale om, hvorvidt flirten skulle fortsætte i Danmark.

- Da vi kommer hjem, ser jeg Lady én eller to gange, men ikke mere end det, for vi er alt for forskellige, og personligt kunne jeg ikke være i det.

- Jeg har ikke spurgt hende direkte, men vi vidste godt, at det ikke ville være noget, der kunne holde i bund og grund. Det var jeg faktisk afklaret med ret længe.

Alt for forskellige

Selvom det er ikke er alt, der sker, som kommer med i programmet, så havde skarpe realityseer måske allerede luret, at de to 'FBOY Island'-vindere ikke var et klokkeklart match. Til trods for at der faktisk var god kemi under optagelserne.

- Vi havde det sindssygt godt sammen i programmet, fordi det var nemt at date hende - ikke fordi hun var nem, men det var nemt at være i hendes selskab, selv foran kameraerne, siger Christopher og tilføjer:

- Det var ikke akavet, det var ret naturligt, men vi var ret forskellige i forhold til værdier og holdninger.

- Det er kulturforskelle for at sige det pænt, nogle vil gerne opvartes, og det er for fjernt i forhold til det, jeg føler, jeg kan stå inde for.