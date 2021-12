Vanvittig vækst: Coster-Waldau tjener kassen

Nikolaj Coster-Waldaus firma NCW Copenhagen har i den grad haft succes i firmaets seneste regnskabsår. Det viser den netop offentliggjorte årsrapport, der dækker over perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Den danske 'Game of Thrones'-stjerne, der ejer hele selskabet, kan i regnskabet fremvise en bruttofortjeneste på 6.520.477 kroner, der næsten er en nidobling i forhold til regnskabet inden. Her lød beløbet på 747.837 kroner.

Firmaets væsentligste aktiviteter er ifølge regnskabet 'agentvirksomhed indenfor reklamefilm, filmoptagelser m.v.', hvorfor det formentlig ikke er hans indtjening fra diverse film og tv-serier, han kører gennem selskabet.

Selvom seks millioner kroner for de fleste er rigtig mange penge, så er det formentlig ikke et beløb, der ændrer Nikolaj Coster-Waldaus liv markant.

I 2018 kom det i forbindelse med en strid mellem skuespilleren og hans tidligere manager frem, at 50-årige Coster-Waldau tjente seks millioner kroner per afsnit af 'Game of Thrones' mod seriens slutning.

Hæver alt i løn

Formuen i NCW Copenhagen vokser dog ikke markant trods den høje indtjening.

Firmaet udbetaler næsten det hele i løn, hvor der i løbet af regnskabsåret er udbetalt 6.166.564 kroner.

Det vides ikke, om alle pengene er gået til Nikolaj Coster-Waldau selv, men ifølge regnskabet og CVR-registeret har selskabet kun haft én ansat i regnskabsåret. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 513.880 kroner før skat, hvis det er ham, der har fået alle pengene.

Egenkapitalen i NCW Copenhagen lyder på 279.746 kroner.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Nikolaj Coster-Waldau, hvad der har skabt den store succes. Fra Lindberg Management, der repræsenterer skuespilleren, lyder det dog, at han ingen kommentarer har til regnskabet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets nye podcast 'Kvindetribunalet' med Anna Thygesen herunder eller i din podcastapp. I denne uge handler det om Cecilie Beck og Inger Støjberg.