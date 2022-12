Vanvittigt boligsalg: Scorer millioner på villa

46.000.000.

Det er dét, de nye ejer af villaen på Rosenvængets Allé på Østerbro i København har betalt iværksætter og forretningsmanden Tommy Ahlers for boligen.

Det skyhøje beløb betyder også, at Tommy Ahlers har lavet en god fortjeneste på den over 480 kvadratmeter store villa, som han selv erhvervede sig i 2017.

Dengang betalte han nemlig 22.500.000 for herligheden. Og på de fem år har han altså tjent svimlende 23.500.000 i passiv indkomst på at eje huset.

Pengene falder dog på et tørt sted, for sidste år lagde den tidligere 'Løvens Hule'-investor selv 35.000.000 i en af årets helt store bolighandler i hovedstaden.

Han købte dengang et byhus på Holmen i København - med havudsigt og Operaen som nærmeste nabo.

Brød med kæresten

Tidligere på året valgte den tidligere uddannelses- og forskningsminister og kæresten, radiovært og stifter af Heartbeats Le Gammeltoft, at gå hver til sit.

Det oplyste Le Gammeltoft i et opslag på Instagram, hvor hun forklarede, at det simpelthen havde været for svært for dem at få tingene til at fungere, efter de flyttede sammen i 2021.

'Når kærligheden er der, skal man rykke på det. Derfor valgte vi at flytte sammen sidste forår. Man skal dog også erkende, når tingene ikke fungerer. Den erkendelse er vi i fællesskab nået frem til, og derfor har vi valgt at gå fra hinanden. Det har været for svært at flytte sammen, hver med to børn, og få det til at fungere. Vi er kede af det, men glade for alt det, vi havde sammen,' lød det fra Le Gammeltoft.

Hun gjorde det i opslaget klart, at hun og Tommy Ahlers ville fokuserer på igen at komme på ret køl.



'Lige nu passer vi på os selv og vores familier og håber I vil respektere, at vi ikke har yderligere kommentarer,' skrev hun

.