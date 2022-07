Vanvittigt overskud: Millionerne vælter ind

Den succesfulde krimiforfatter Jussi Adler-Olsen kan grine hele vejen til banken.

I sit nyeste regnskab for 2021 kan han nemlig fremvise et vildt millionoverskud, efter han har haft stor succes med Afdeling Q-serien - både i form af bogen 'Natrium Chlorid' og filmatiseringen af 'Marco effekten', som begge er udkommet i 2021.

I det seneste regnskab for Jussi Adler-Olsens virksomhed Adlerolsen.dep ApS, der har til formål at drive forfattervirksomhed og investering, lyder overskuddet på hele 12.131.696 kroner, mens selskabet pr. 31. december 2021 har en egenkapital på svimlende 96.430.520 kroner.

Jussi Adler-Olsen kan i regnskabet samtidig i den grad prale af en voldsom millionstigning. I 2020 lød resultatet nemlig 'kun' på 3.831.709 kroner.

Dermed har den 71-årige forfatter fået overskuddet i virksomheden til at stige med hele 8.299.987 kroner på bare et år.

Af ledelsesberetningen fremgår det da ikke overraskende også, at resultatet af Jussi Adler-Olsen anses som 'tilfredsstillende'.

Krimiforfatteren Jussi Adler-Olsen har haft stor succes i det seneste regnskabsår. Foto: Miriam Dalsgaard

Af regnskabet fremgår det desuden, at Jussi Adler-Olsen har udbetalt 2.582.308 kroner i lønninger, der er blevet fordelt ud på fem beskæftigede medarbejdere i virksomheden.

Det er meget dejligt

Det er da også en glad Jussi Adler-Olsen, Ekstra Bladet fanger over telefonen til en snak om det flotte regnskab.

- Jeg kan jo kun sige tak til læserne, mit forlag og alle de medarbejdere, jeg har, der arbejder for mig, siger han og fortsætter:

- Jeg er meget godt tilfreds, og jeg tænker, jeg skal gøre noget godt med de penge. Jeg ved endnu ikke hvad, siger han videre.

Jussi Adler-Olsen fortæller videre, at han i øjeblikket er i fuld gang med arbejdet på sin kommende bog.

- Jeg er ved at skrive bog nummer ti i Afdeling Q-serien i øjeblikket. Jeg tager mig god tid. Så vi må se, hvordan næste regnskab bliver. Det afhænger jo i høj grad af, om man udkommer med en bog det år eller ej, siger han med et grin og tilføjer:

- 2020 var jo et underligt år for alle, hvor man ikke kunne undgå at blive påvirket i regnskabet grundet corona og nedlukninger. Men jeg er rigtig glad for, at boghandlerne stadig har det godt, og det er jeg sikker på, at det bliver ved med. Den fysiske bog kan stadig noget, og heldigvis for det, siger han videre.