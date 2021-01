Vanvittigt realitydrama: - Han var mig utro

Forleden kom det frem, at Lærke Wadmann og Asbjørn Nielsen fra dette års 'Ex on the Beach' er gået fra hinanden.

Parret, der allerede datede inden programmet, kan for tiden ses flirte og hygge sig på skærmen i 'Ex on the Beach'-villaen. Men efter hjemkomsten er luften imellem dem blevet kold. De har hidtil ikke villet fortælle om baggrunden for bruddet, men nu tager Lærke Wadmann bladet fra munden.

I en video, hun har lagt på Instagram, fortæller Lærke Wadmann, at parret gik fra hinanden, fordi Asbjørn ikke længere havde følelser for hende.

'Det, der så sker efterfølgende, er, at jeg finder ud af, at han har set en pige, imens vi har været kærester, har haft sex med denne her pige, imens vi har været kærester,' fortæller hun i videoen, hvor hun fortsætter:

'Jeg vælger at tage over til ham for at konfrontere ham, hvor han kommer gående med denne her pige, og jeg finder ud af, at det er sandt, at han har haft sex med hende nogle gange, imens vi har været kærester, og det er jo et chok nok i sig selv'.

Under 'Ex on the Beach' skrev Asbjørn et langt kærlighedsbrev til Lærke, men nu er forholdet slut.

Bombarderet med beskeder

Efter bruddet er en realitet, er Lærke blevet 'bombarderet med beskeder fra piger', der påstår, at Asbjørns svigt går endnu længere tilbage. Og hun anklager ham for at have brudt de strikse coronaregler, der skal sikre en smittefri produktion.

'Der er en pige, der fortæller mig, at hun har set Asbjørn op til 'Ex'. Hun var der og besøge ham på hans hotel, hvor vi var i coronakarantæne inden 'Ex'', siger Lærke Wadmann i videoen.

Kærligheden varede ikke ved imellem parret. Foto: Discovery Networks Danmark

Det er et alvorligt brud på reglerne, og Asbjørn Nielsen virker både rystet og ærgerlig, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen til en snak om de alvorlige beskyldninger.

- Den første og vigtigste ting, jeg skal mane til jorden, er, at jeg skulle have været sammen med andre piger under min karantæne inden 'Ex'. Det er ikke engang en mulighed. Vi får en fucking gammel Nokia-telefon, så med mindre man er ultraklog og kan huske numrene på piger i hovedet, så kan det ikke lade sig gøre, lyder forsvaret fra Asbjørn Nielsen.

Han pointerer samtidig, at produktionen konstant har været forbi og tilse deltagerne.

- Det har slet ikke kunnet lade sig gøre. Det er noget pis at sige.

Asbjørn: Jeg var single

Beskyldningerne om utroskab vil han heller ikke have siddende på sig, da han mener, de er lodret forkerte, selvom han erkender, at han blev 'opdaget' sammen med en anden kvinde.

- Jeg har ikke været hende utro. Mig og Lærke havde haft en knap så god måned, det fungerede ikke, og jeg mistede en masse følelser i den periode. Vi slår op, hun pakker sine ting, og nogle dage senere tager jeg i biografen med hende her pigen. Det bliver opdaget af Emily (også fra 'Ex', red.), der ringer og fortæller til Lærke, at jeg er utro.

- Så vidt jeg ved, er det ikke ulovligt at tage i biografen med en pige, når man er single. I Lærkes hoved bliver det til, at jeg skulle have kneppet hende, imens vi var sammen, sukker han.

Ekstra Bladet ringer derfor Lærke Wadmann op for at finde hoved og hale i virvaret af påstande.

- Lærke, du siger, han har været utro. Han siger, det er løgn, og at situationen med pigen, du beskriver, var efter I havde slået op. Hvad er rigtigt?

- Åh, du godeste. Jeg vidste godt, at han aldrig ville indrømme det. Der sker det, at jeg finder ud af, at han har været i biografen med denne her pige, og jeg konfronterer ham. Jeg har talt med folk tæt på pigen og Asbjørn, og de fortæller, at de har set hinanden. Jeg har fået datoer, hvor de har set hinanden, og det passer med utroskab. Da jeg konfronterer ham lyver, lyver og lyver han. Men jeg har set beviser, siger Lærke Wadmann selvsikkert.

Hun tilføjer, at hun er '130 procent sikker på, at han har været utro'.

Parret valgte at blive kærester, da de vendte hjem fra optagelserne, men det varede ikke ved. Privatfoto

'Det er løgn'

- Han afviser også pure din beskyldning om, at han har været i kontakt med piger under sin coronakarantæne?

- Da jeg lægger ud, at vi ikke er kærester, eksploderer min indbakke. Den ene pige fortæller mig, at hun har skrevet med Asbjørn i en måned inden 'Ex'. Han har endda fortalt hende, at han skal ind i 'Ex', og hun fortæller, at hun har besøgt ham på hotellet, siger Lærke Wadmann.

- Men det er vel ikke bevis?

- Der sker så det, at jeg spørge hvilket hotel, og det stemte overens. Hun kunne forklare ting, som hun ikke kunne vide, som hvilken computer han havde med og alt muligt sygt. Det har ikke været ude, hvilke hoteller han har været på. Jeg har også set beskeder mellem hende og Asbjørn.

- Asbjørn siger, at man kun har en gammel Nokia-telefon med sig i karantænen?

- Det er så løgn. I karantænen op til 'Ex', der har du din telefon, og du kan have computer med. Det er først, hvis du ryger ud af programmet, når du allerede har været inde, at du får en gammel Nokia-telefon, så du ikke kan skrive til andre, hvem der er med. Det er to forskellige situationer. Det er løgn, at han ikke har kunnet kontakte hende. Jeg har også set beskederne.

Lærke langer ud efter ekskæresten. Foto: Dplay

Halvklam beskyldning

Nummeret tastes ind, og Asbjørn får et opkald mere.

- Asbjørn, Lærke siger, at man i karantænen inden 'Ex' har sin egen mobil og laptop, hvis man ønsker det. Og at man ikke blot sidder med en gammel Nokia, som du siger?

- Ja, i de første tre dage af karantænen, inden man kommer ind, der har man telefonerne, og så bliver de taget derefter. Men hør her, produktionen var forbi og kigge til os hele tiden. Det er bare en halvklam beskyldning at komme med.

Asbjørn 'Tyren' Nielsen medvirkede i sæson fire af 'Ex on the Beach' og igen i sæson fem. Foto: Janus Nielsen

- Lærke påstår, at hun har set screenshots af dig, der kommunikerer med pigen, imens du er i karantæne?

- Ja, men hvis hun er så sikker, så forstår jeg ikke, hun har kørt det så stort op. Jeg ved, hun har spurgt mange, om det nu passer. Hun er jo usikker, og der er ikke hold i det. Det er et skud i tågen fra hendes side, siger han.

Én ting kan de dog blive enig om. De er begge ærgerlige over, at deres forhold nu ender på denne måde.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Metronome, der producerer 'Ex on the Beach' på vegne af Discovery Networks Danmark. Her oplyses det, at man ikke er bekendt med, at Asbjørn skulle have brudt reglerne.