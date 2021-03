Var for pæn

Skuespilleren Claes Bang har haft svært ved at bryde igennem i Danmark

Claes Bang har altid lignet et internationalt gennembrud, dog har det været svært for ham at slå igennem i Danmark.

I programmet 'Det sidste måltid' på Radio4, fortæller Claes Bang til værten Lærke Kløvedal, at det til tider har været svært at forstår, hvorfor han ikke har været med i mange af de vidunderlige danske produktioner.

- På et tidspunkt tænkte jeg, om jeg havde været til en branchefest, hvor hele branchen er der, alle producenter og instruktører, alle er der. Jeg drikker mig helt i hegnet og så forsøger jeg at knalde alle de damer, der er gift med de producenter, der skal give mig job. Jeg tænkte, hvad fanden har jeg gjort man?, siger Claes Bang.

- Der er to eller tre castere i det her land, jeg aldrig har hørt fra. De har aldrig nogensinde siddet med en rolle og tænkt på mig. Jeg har simpelthen ikke hørt fra dem. Det kan da godt blive mærkeligt på et tidspunkt.

Jeg kan ikke bruge dig

Spekulationerne har forfulgt Claes Bang længe, men nu har han taget en beslutning om at stoppe med at spekulere over, hvorfor han ikke har fået rollerne.

I branchen er det ofte blevet fremhævet, hvor smuk en mand Claes Bang er, hvilket lyder som et luksus problem. Men for Claes Bang har det været en stopklods om benet.

- På et tidspunkt snakkede jeg med en dansk instruktør, der siger til mig: Claes du er simpelthen for pæn til, at man tror du kan have nogle problemer. Derfor kan jeg ikke bruge dig, siger Claes Bang.