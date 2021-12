Var fuldstændig udbrændt

Der har længe været vind i sejlene hos musiker Annika Aakjær, men i september måtte hun sætte hælene i jorden grundet et forhøjet blodtryk

Musiker og komiker Annika Aakjær kom efter Zulu Comedy Galla i 2019 på alles læber, da hun imponerede hele Operahuset med en bramfri sang om menstruation og natbind.

Men succesen har haft sin bagside for den 39-årige nordjyde.

Tilbage i september måtte hun udskyde en turne grundet forhøjet blodtryk, som gav kunstneren massiv hovedpine, svimmelhed og træthed.

Nu fortæller Aakjær selv, hvad der skete, og hvordan hun har det i dag.

Det gør hun i podcasten 'Fiasko' med iværksætteren og tidligere uddannelses - og forskningsminister Tommy Ahlers som vært.

- Jeg har det bedre, men jeg er jo ikke mål endnu, siger hun indledende.

- Jeg har ikke holdt en pause i tre år, for når der opstår en succes er det et tog. Når du oplever det tog, skal du hele tiden navigere i 'ja og nej'.

Annika Aakjær har levet af at optræde i over ti år. I de seneste år har hun medvirket i programmer som 'Stormester' og 'Toppen af Poppen'. Foto: Phillip Davali

Ifølge kunstneren, var det da karrieren bød på det store gennembrud, at det for alvor blev svært.

- Du har gået og været sulten i ti år, og pludselig er der en masse kager foran dig, men du kan ikke æde det hele. Så skal man mærke efter, hvordan du håndterer det, siger hun.

- Min krop var fuldstændigt udbrændt, for jeg har i to år gået rundt med 50 procent for højt blodtryk, og jeg har ikke holdt en ferie i tre år, så det er klart, det presser.

Fundet kærligheden

Selv om Annika Aakjær har været en gennem en svær periode, så har livet alligevel budt på glædeligt nyt.

Hun kunne således fortælle til sine følgere på Instagram, at hun har fundet kærligheden i den 12 år yngre skuespiller og komiker Victor Lander.

Ekstra Bladet har, via Annika Aakjærs manager, forhørt sig om muligheden for en uddybende kommentar fra Annika Aakjær, det har i skrivende stund ikke været muligt.