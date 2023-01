Var 'hemmelig' i årevis: Kæreste taler ud om første møde

Han har haft hende gemt godt væk ovre i Los Angeles, den gode Sonny Fredie Pedersen, som siden 2009 har boet i USA og dermed i nyere tid ikke har været hverdagskost i spalterne hos de danske medier.

Men i sin egenskab af nyslået 'Vild med dans'-dommer blev han i efteråret 2022 pludselig højaktuel igen, og under danseprogrammet i fjor præsenterede han endelig sin kæreste gennem 13 år, slovenske Nika Kljun.

De har været et fast par siden nytårsaften 2010, men er gået totalt under radaren, og mellem jul og nytår blev de så forlovet og skal nu giftes, efter at Sonny under en ferie til Fransk Polynesien friede til sin dansemuse.

I den anledning har parret givet et stort interview til Billed-Bladet, og her fortæller de, at de allerede føler sig som et gammelt ægtepar.

For de mødtes faktisk helt tilbage i 2008 ved en hiphop-konkurrence i Blackpool i England - og sød musik opstod, beretter Nika Kljun, 35.

- Mine venner fortalte mig, at jeg skulle møde Sonny, og at jeg ville elske ham, fordi han er lige så alsidig som mig, og vores livsstil minder meget om hinanden. Hans forældre har en danseskole i Danmark, og mine forældre har en danseskole i Slovenien, siger Nika og fortsætter i samme citat:

- Så jeg mødte Sonny og tænkte med det samme, at han var anderledes og helt speciel, og at jeg gerne ville lære ham at kende. Det var skæbnen, at vi skulle mødes.

Han blev oprindeligt kendt som barn i de debatskabende danse-dokumentarprogrammer 'Ingen slinger i valsen'. I 2022 vendte han tilbage på dansk tv - denne gang som voksen og dommer i 'Vild med dans'. Her tog Sonny hurtigt seerne med storm. Foto: Jonas Okufson

Hun arbejder til daglig - lige som Sonny - som professionel danser og danseinstruktør.

Sonny Fredie Pedersen har tidligere fortalt, at han er klar til at stifte familie med flammen:

- Jeg vil rigtig gerne have børn, for jeg er familiemenneske hele vejen igennem. Der har været nogle år nu, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke er helt klar, fortalte han og uddybede, at det er gået op for ham, at der måske ikke findes et rigtigt tidspunkt - så hvorfor vente?