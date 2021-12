Var voldsomt populære: Nu er de konkurs

Folk har stået i kø langs Vesterbrogade og flere andre steder i landet for at få en donut fra den populære kæde, men nu er det slut.

Bronuts er gået konkurs.

Det skriver Finans på baggrund af en pressemeddelelse, hvori stifterne udtaler:

'Vi er naturligvis meget kede af, at vi er nået hertil. Vi har lagt meget energi og passion i vores forretning, og vi håber på det bedste udfald for alle parter - særligt vores medarbejdere,' udtaler Türker Alici og Ninos Oraha.

Virksomheden blev stiftet af realitystjernerne Türker Alici og Ninos Oraha i 2019, og den har nu skiftet navn til Datoselskabet BND af december 2021 ApS i CVR-registret i forberedelse på konkursen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fredag formiddag er der lukket og slukket hos Bronuts på Vesterbrogade. Foto: Ekstra Bladet

De nåede kun at aflevere et enkelt regnskab i virksomheden, og det var ganske pænt. Her var der en bruttofortjeneste på 13,8 millioner kroner, mens årets resultatet efter lønninger og skat lød på et overskud på knap 2,8 millioner kroner.

Den ene af de to stiftere, Türker Alici, fortalte for omkring en måned siden om de mange planer, de havde for Bronuts, og hvilke ændringer de ville indføre med det samme.

I alt nåede de at åbne 12 butikker fordelt på byerne København, Valby, Næstved, Aarhus, Aalborg, Odense, Horsens, Herning, Kolding og Esbjerg.

Da Ekstra Bladet tog et smut forbi afdelingen på Vesterbrogade i København fredag formiddag kort efter meldingen om konkursen, stod der faktisk fire kunder ude foran og kunne ikke forstå, at der ikke var åbnet kl. 10 som normalt.

Vi kunne så desværre fortælle dem, at de var gået forgæves.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan her kommer butikkerne til at se ud døgnet rundt det næste stykke tid, efter at Bronuts er gået konkurs. Foto: Ekstra Bladet

Kæmpe ambitioner

Ekstra Bladet har siden torsdag forsøgt at få en kommentar fra både Türker Alici og Ninos Oraha samt Cult-grundlæggeren Brian Sørensen, der købte sig ind i ejerkredsen, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Torsdag aften fik vi fat i bestyrelsesmedlem Brian Møller Kirkegaard, som dog oplyste at han ikke havde nogen kommentarer.

I marts måned var ambitionsniveauet stadig skyhøjt, da regnskabet kom ud. Her fortalte Türker Alici til Ekstra Bladet, at han og Ninos Oraha kun hev 35.000 kroner ud til sig selv hver måned i løn, da de hellere vil bruge pengene på at udvikle virksomheden.

- De 2,8 millioner kroner er jo ikke noget, vi mærker noget til, fordi de netop ligger ude i butikkerne. Vi ved, at Bronuts nok skal blive kæmpestort, vi vil gerne lege med de store som Dunkin' Donuts, men vi er samtidig enormt taknemmelige over det, vi allerede har opnået takket være vores fantastiske gæster, sagde han og tilføjede:

- Det er ingen hemmelighed, at da vi startede det her, vidste vi, det ville blive en succes, men vi havde eddermame aldrig troet, det ville gå så hurtigt.

Her ni måneder senere er kæden altså taget under konkursbehandling.