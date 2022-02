Varsler karrierestop: Min krop kan ikke mere

En hård og disciplinær livsstil, strenge kostplaner, konstant selvbevidsthed og fokus på performance og perfektion.

Der hersker ingen tvivl om, at en karriere som den, Silas Holst har, slider på krop og sind.

Det kommer også tydeligt til udtryk, når dansedarlingen blandt andet fortæller om livet inden for danse- og teaterverdenen - og ikke mindst de helbredsmæssige konsekvenser, der følger med - i seneste udgave af Radio4-podcasten 'Det sidste måltid'.

- Jeg er meget bevidst om, at det, jeg kører nu (karrieren. red.), slutter inden for et par år. Jeg har også lyst, til at det slutter inden for et par år. For min krop kan det snart ikke mere, siger han.

Silas Holst har senest brilleret på scenen i Det Ny Teater med hovedrollen som drag-dronningen Lola i musicalen 'Kinky Boots', der havde premiere 10. februar i år. En forestilling og en Silas Holst-optræden, der allerede har høstet masser af klapsalver, ros og flotte anmeldelser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Silas Holst danser i høje hæle i feelgood-musicalen 'Kinky Boots', som handler om om venskab, kærlighed og om at overvinde fordomme. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ser frem til et liv uden for rampelyset

Selvom underholdningsbranchen med den succes, Silas Holst lægger for dagen, kan synes glamourøs, følger der også både fysisk og mental slitage med jobbet som performer.

For ud over at jobbet på mange måder er krævende i sig selv, så slukker rampelyset ikke, selvom det er fyraften.

Med offentlig opmærksomhed og berømmelse er det nemlig svært at være ligeglad med, hvordan andre mennesker opfatter din person og fremtoning, og på den måde har du aldrig fri, mener Silas Holst.

- Jeg må ikke se arrogant ud eller gå på en arrogant måde, for så tror folk, jeg er arrogant, og det er jeg overhovedet ikke. Jeg smiler altid sødt til folk, der smiler, for de skal ikke tro, at jeg er sur på dem. Jeg giver mig altid tid til en krammer og en snak på gaden. Jeg ved, at hver gang, jeg går ud af mit hjem, så er jeg på arbejde, fortæller dansestjernen.

Silas Holst forklarer, hvorfor han forlader 'Vild med dans' efter denne sæson. Sidste sæson af 'Vild med dans' blev den sidste for Silas Holst.

Når hans tid i rampelyset engang er slut, ser Silas Holst derfor frem til en mere rolig tilværelse, hvor han slappe af og ikke mindst 'være ligeglad med, hvordan han ser ud'.

Det kan han passende gøre med sin forlovede, den tidligere 'Paradise Hotel'-darling Nicolai Schwartz, efter at de sidste år meldte ud, at de skal giftes.

Ekstra Bladet har kontaktet Silas Holst for en uddybende kommentar, men han er ikke vendt tilbage i skrivende stund.

Lyt til podcasten 'Det sidste måltid' under billedet ...