Velfærdshykleren Hella: Kritiserer statsstøtte - får selv millioner

Hella Joof har sat sig op på den helt høje hest i Berlingskes podcast 'Østergaards salon'.

Her kalder hun danskerne for 'velfærdsfundamentalister' og mener, at unge mennesker har tendens til at forvente hjælp fra staten, når tingene ikke går deres vej.

- Det gør mig simpelthen så fortvivlet. For så tænker jeg, at så bliver vi simpelthen for svage som gruppe. Vi bliver nødt til, at kunne nogle flere ting selv og hjælpe hinanden. Hele civilsamfundets opgave bliver jo udvisket, fordi vi regner med, at staten kommer os til undsætning, lyder det fra filminstruktøren.

Millioner fra staten

Men Hella Joof har i høj grad selv nydt godt af statens hjælpende hånd. Gennem årene har de film, hun har enten skrevet eller instrueret, nemlig modtaget mange millioner kroner i filmstøtte fra Det Danske Filminstitut.

Alene siden 2017 er der gået 17,7 millioner kroner til to film, hun har instrueret.

Det gælder 'Happy Ending', som udkom i 2018 og modtog 7.450.000 kroner i filmstøtte, mens hun ligeledes er på vej med filmatiseringen af 'Meter i sekundet', som har modtaget 10.250.000 kroner i filmstøtte.

Filmstøtte er et lån fra staten, som man skal betale tilbage af filmens overskud, men det sker stort set aldrig. Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, er det meget få filmfolk, som betaler deres støttelån tilbage igen, når filmen giver overskud.

En gennemgang af tilbagebetalinger gennem årene viser da også, at der siden årtusindeskiftet kun er blevet betalt 499.085 kroner tilbage fra film, som Hella Joof har været med til at lave. Det var filmen 'En kort en lang', som fik 7.961.100 kroner i filmstøtte.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Hella Joof, hvorfor hun selv tager imod millioner fra staten til produktionerne, når hun kritiserer andre for at forvente hjælp. Hun er ikke vendt tilbage på vores gentagne henvendelser.

Madeleine Steenberg Williams, forkvinde i DGS, er ikke enig med Hella Joof. Foto: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Klassisk 'unge-bashing'

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) tager man skarpt afstand fra Hella Joofs udtalelser. Ifølge Madeleine Steenberg Williams, der er forkvinde i DGS, er der tale om klassisk 'unge-bashing'.

- Det er en klassisker. Det er meget ofte, at når tingene går galt, så er det de unges skyld. Jeg synes, det er et ærgerligt indblik i ungdommen. At det eneste vi kræver, er flere penge fra staten. Det er klassisk 'unge-bashing', lyder ordene fra Madeleine Steenberg Williams til Ekstra Bladet.

Madeleine Steenberg Williams tror, at det er noget specifikt, Hella Joof hentyder til i podcasten.

- Jeg tænker, at hun (Hella Joof, red.) hentyder til, at mange unge mennesker modtager SU, når de er under studie. Og det er ligesom den økonomiske hjælp, vi får fra staten.

- Men jeg tror, hun glemmer, at hun selv fik SU, dengang hun selv var studerende.

- Hvad tænker du om, at Hella Joof selv har modtaget flere millioner i filmstøtte, som hun ikke har tilbagebetalt endnu?

- Jeg synes, det er dobbeltmoralsk. Og tilbage til 'unge-bashing', så skyder man meget ofte skylden på de unge - også når man er selv er med i problematikken. Jeg synes, det er så ærgerligt, at der bliver brugt sådan en retorik. Også bare hele denne her kultur, hvor man bare peger fingre ad dem, der er yngre i stedet for at se sig selv i spejlet, lyder de afsluttende ord fra Madeleine Steenberg Williams.

En ansvarlig generation

Hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke vil kommentere Hella Joofs kritik af ungdommen. Men organisationen fortæller, at de har et positivt indtryk af de unges ageren.

- Vi oplever ungdommen i dag som en meget ansvarlig generation, hvis ikke den mest ansvarlige generation nogensinde, der tager ansvar for vores samfund og går forrest som kulturforandrere i forhold til klimakampen, fortæller Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF, og fortsætter:

- Når vi unge nu råber op om en usund perfekthedskultur og stigende mistrivsel, så er det fordi vi kan se, at vores venner og klassekammerater har det svært og ikke trives i ungdomslivet. Det synes jeg, at man skal lytte til i stedet for at negligere, lyder de afsluttende ord fra Christine Ravn Lund.

Hella Joof har spist, drukket og sovet til møder på statens regning i flere år som medlem af den daværende regerings Disruptionråd. Foto: Anthon Unger

Nyder godt af statens penge

Gennem årene har Hella Joof da også selv nydt godt af statens penge flere gange.

Det gjorde hun blandt andet som medlem af det såkaldte 'Disruptionråd', som blev nedsat af Lars Løkke Rasmussens regering i 2017. De skulle holde en række møder, hvor de skulle diskutere fremtidens Danmark.

Allerede i oktober 2018 havde rådet brugt 2.798.852 kroner, hvoraf møderne alene havde kostet 1,5 millioner kroner. Ud af otte møder var kun to blevet afholdt på steder, der var en del af statens indkøbsaftale.

Udgifterne løb op i en gennemsnitlig pris på godt 2500 kroner pr. næse, mens de i enkelte tilfælde nærmede sig 3000 kroner. Eksempelvis på Hotel Koldingfjord i juni 2017, hvor prisen pr. næse løb op på over 2900 kroner.

Det inkluderede treretters menu, frokostbuffet, morgenmad, natmad, tapasbord og overnatning. Sammenlagt løb prisen op i 183.517 kroner.

Sov over sig

Da rådet mødtes på Hotel Rebild Bakker i december 2017, måtte staten betale for, at Hella Joof sov over sig. Det kostede en ekstraregning på 500 kroner.

Hun var også det eneste medlem af rådet, der mødte op allerede dagen forinden. Hun fik altså en ekstra overnatning og en ekstrabetaling for sen afrejse, som staten betalte for hende.

Hella Joof ønskede dengang ikke at kommentere sagen i Ekstra Bladet.

Hyldede Britta Nielsen

Hella Joof skrev i Berlingske i november 2018 en hyldest til Britta Nielsen, som havde snuppet 111 millioner kroner fra statens kasse. Her skrev hun blandt andet; 'tænk, at det begreb overhovedet findes, statens penge!', som hun ellers selv har nydt så rigeligt af.

'Britta, jeg håber, du har nydt dit liv på første klasse. At du har spist dejlig mad og drukket god vin. At solen har skinnet på dit ansigt. At du har været generøs og spredt glæde omkring dig. Det håber jeg virkelig, og, Britta, du skal vide, at de af pengene, som hidrører fra mine skatteindbetalinger, er dig vel undt.'

'Jeg vil meget hellere have, at du har haft det sjovt og fyret den maks. af med de penge, end at de var løbet ud med badevandet på et eller andet ørkesløst projekt, som ingen i dag kan huske, som ingen har haft nytte af, og som primært var kommet i stand for projektmagernes skyld.'

'Så Britta ingen hard feelings herfra,' lød det fra filminstruktøren.

