Vemodig 'Badehotellet'-stjerne: - Det er SÅ mærkeligt

- Det går godt. Vi har lige nu en lille pause på 'Badehotellet'. Vi har haft flere uger nu, hvor vi indspillet på livet løs. Det bliver godt.

Sådan siger en af den populære tv-series helt store stjerner Amalie Dollerup til Ekstra Bladet, da vi møder hende til Lauritzen-prisen 2023 i Folketeatret i København.

Hun kan godt mærke, at det er ved at være sidste svingom med den vanedannende tv-serie, som de danske tv-seere - trods løbende anmelderkritik - gennem 10 år har knuselsket med skyhøje seertal til følge.

'Badehotellet' har været en del af den tidligere barnestjerne Amalie Dollerups liv i over 10 år. Hun 'frygter - med et glimt i øjet - freelance-livet uden serien som fast holdepunkt et halvt år ad gangen. Foto: Henning Hjorth

- Er det vemodigt? Det er jo mange år, du har lavet det.

- Ja, det er. Det er SÅ mærkeligt. Jeg kan ikke rigtig forstå endnu, at det slutter lige om lidt. Først i november, heldigvis. Jeg kan godt mærke, at nu hvor det er det sidste, vi skal lave, så begynder jeg at tænke, 'er den scene her mon den sidste, jeg laver med denne person?'. Men vi har ikke fået det sidste manus endnu, så jeg aner ikke, hvad der skal ske.

Foto: Mike Kollöffel/TV2

Foto: Mike Kollöffel/TV2

Lige så spændte som seerne

- Kan man udholde spændingen? Man er vel meget interesseret i at se, hvordan det går til sidst med ens karakter?

- Vi er lige så spændte på alle historier som publikum. Det ER meget spændende, hvad der skal ske til sidst, fordi vi - med vilje - ved så lidt.

- Ville du helst vide nu, hvad der sker, hvis du måtte?

- Ej, det er fedt, at det er en overraskelse, helt sikkert. Men det er med vilje, vi ikke ved noget, for hvis nu forfatterne på næste søndag tænker, 'vi skal i denne her retning', så har de måske lovet noget eller sagt, at 'det her kommer til at ske', og så gør det måske ikke alligevel. Det har jeg lært for mange år siden - at vi bare først skal have det, når det er 'final manus'.

Juleaften

Stjernen beskriver det som børn, der åbner gaver i højtiden, når skuespillerne får lov at se et manuskript:

- Det er spændende - det er ligesom juleaften, når vi skal læse det. Så er der selvfølgelig også nogle praktiske ting, fordi vi har nogle andre øjne på det. Hvis man pludselig skal ud på en eller anden ny lokation eller lignende.

Kollegaen Merete Mærkedal fra serien fik for nylig fortalt Her og Nu, at man havde modtaget det næstsidste manus og nu kun manglede ét.

Og det er altså det, Amalie Dollerup venter i spænding på nu.

Foto: Mike Kollöffel/TV2

For vildt

Men bliver det mon ikke også bare lidt rart at lægge serien på hylden og kunne koncentrere sig om andre projekter, spørger vi skuespillerinden.

- Det er 10 år - det er jo for vildt, ikke? Det føles sådan helt, 'nu skal jeg ud i det virkelige freelance-liv uden at have den base i et halvt år'. Det er da ret stort, at ens kerne, som det faktisk har været i så mange år, nu slutter.

- Men jo, det er selvfølgelig også godt. Men det er sgu også ... jeg er en nostalgiker. Jeg sidder og ser tilbage på tidligere sæsoner og tænker, 'åååh, hvor havde vi det godt dér' eller 'dét år var vejret meget bedre' og sådan noget. Men alt i alt er jeg jo bare rigtig glad for at lave det.