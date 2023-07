Vender måske aldrig tilbage til tv

Forleden meddelte tv-vært Heidi Frederikke, at hun stopper som vært på TV 2 for at dedikere sin tid til sin egen virksomhed.

Siden Heidi Frederikke Sigdal meldte ud, at hun stopper på skærmen, er det væltet ind med reaktioner, lyder det nu fra værten i et opslag på Instagram.

'KÆMPE KÆMPE TAK venner - for alle jeres kærlige ord min vej de sidste par dage Jeg har læst det hele. Og jeg er fuldstændig og aldeles overvældet og blæst bagover. I har jo givet mig det støste digitale kram og den vildeste lovestorm, man kan forestille sig', lyder det fra tv-værten.

I opslaget fortæller hun samtidig, at det ikke er sikkert, hun nogensinde vil vende tilbage til tv-skærmen.



'Om jeg kommer tilbage og laver fjernsyn en dag, det ved jeg ikke. Man skal aldrig sige aldrig. Men lige nu skal jeg noget andet. Når jeg om tre uger har fået tæmmet det her krusede feriegarn, så skal jeg udleve den drøm, jeg har gået med i flere år 100% - nemlig at være selvstændig', lyder det videre.

Heidi Frederikke Sigdal medvirkede sidste år i 'Vild med dans' på TV 2. Foto: Henning Hjorth

Vokser på mig

Heidi Frederikke Sigdal skal i fremtiden via sin virksomhed blandt andet moderere og facilitere events for virksomheder, organisationer og netværksgrupper samt være medietræner og rådgiver.

'Hele den corporate del af mig er der nok ikke så mange, der kender. Men den er vokset mere og mere på mig. Og jeg elsker det', lyder det fra Heidi Frederikke Sigdal, der nu kan se frem til at holde lidt sommerferie, inden hun hopper i arbejdstøjet igen.

45-årige Heidi Frederikke Sigdal blev uddannet som journalist fra Syddansk Universitet i 2003. Efterfølgende har hun arbejdet på P4 Sjælland, TV 2 Sporten og senest på 'Go' Morgen Danmark', hvor hun har arbejdet de seneste syv år.