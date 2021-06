Vender tilbage til skærmen

For nylig blev det meldt ud, at det populære program 'Familien på Bryggen' er sat på pause.

Men det betyder ikke, at seerne skal undvære Linse og alle de andre farverige personer fra den københavnske bydel, der lægger navn til programmet.

Lørdag kunne Ekstra Bladet løfte sløret for, at Linse og Ekstra Bladets chefredaktør, Henrik Qvortrup, har gang i noget fælles tv.

Men også Niels Laigaard, der er kendt fra programmet som Moster Niller, har gang i nye tv-projekter.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til årets Reality Awards.

- Der sker så mange ting lige pt, det er helt vildt. Det er spændende ting, jeg ikke helt må afsløre endnu, sagde han og fortsatte:

- Det er ikke noget med Linses nye program, men det er noget med Linse.

Moster Niller deltog i Reality Awards sammen med flere gamle og nye ansigter i reality-verdenen. Foto: Anthon Unger

Mega ærgerligt

Med alle de ting, han har gang i, savner Moster Niller heller ikke at lave 'Familien fra Bryggen'.

- Jeg synes, det er fint. Jeg var med on and off hele tiden. Når der var behov for, at jeg skulle være med, var jeg med, så jeg mærker ikke den store forskel. Jeg synes, det er mega ærgerligt, men jeg forstår godt deres beslutning, sagde han.

