Vender tilbage til skærmen

Da tennis-stjernen Monica Seles i 1995 gjorde comeback til ketchersporten, sad Claus Elgaard i kommentatorboksen og kommenterede kampen for de danske tv-seeren.

Nu er han tilbage i boksen, og onsdag eftermiddag lagde han stemme til et tennisopgør i den danske elitedivision for tv-kanalen Sport Live.

Kampen i den danske division kan selvfølgelig ikke måle sig med det historiske Seles-comeback, men Claus Elgaard elsker at være tilbage i kommentatorboksen.

- Jeg har virkelig savnet det, siger 60-årige Elgaard, der de seneste år har lavet radio på Radio4.

Claus Elgaard har været glad for sin tid på Radio4, men glæder sig til at komme lidt ud af studiet. Foto: Flemming Krogh/Ritzau Scanpix

Det er slut nu. Fra 1 august er Claus Elgaard tilbage som tv-kommentator på større og mindre sportsbegivenheder.

- Sport Live sender blandt andet tennis, basket og så MMA og boksning, som mit hjerte især banker for. Og da jeg fik muligheden, kunne jeg mærke, at det rykkede i mig, siger han til Ekstra Bladet.

Annonce:

Claus Elgaard har især savnet at komme ud til begivenheder og events. Da han lavede radio, foregik det i studiet. Nu er ude i marken, hvor bolden ruller og der bliver uddelt jabs i ringen.

- Jeg føler mig virkelig privilegeret over, at jeg får den her mulighed nu, siger han og fortsætter.

- Samtidig giver det mig lidt mere tid til at skrive, siger Claus Elgaard, der har en bog på trapperne i løbet af efterået.

Ud over udgivelsen af sin bog, så ser han frem til at skulle kommenterer en stor boksekamp.

Glæder sig virkelig

Når Dina Thorslund skal i starten af september skal bokse sit livs kamp, er der hele titler på spil.

WBO-bæltet, som Dina Thorslund er indehaver af, og WBC-bæltet som hendes modstander, Yulihan Luna Avila, har kæmpet sig til. Og så er Ring Magazine-titlen, der også også kaster et bælte af, også på spil.

Alt dette skal Elgaard guide seerne igennem.

- Det glæder jeg mig virkelig meget til. Som i virkelig meget, siger Claus Elgaard, der ud over at kommentere boksning, MMA og andre sportgrene også håber, at han fremover kan bidrage med portrætter og sportspolitiske debatter til Sport Live.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Claus Elgaard er selv glad for boksetræning. Han har tidligere fortalt Ekstra Bladet om, hvordan træning har været hans redningsplanke i livet. Læs den historie her.