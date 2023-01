Veninde: Hun ville ikke mere

Selv om Lone Kühlmann med sine 77 år kun er en vårhare i forhold til Lise Nørgaard, der blev 105, var de to ’gamle’ journalister og forfattere på bølgelængde.

– Vi var sammen næsten hver dag imellem jul og nytår. Hendes plejehjem ligger kun 150 meter fra, hvor jeg bor, så det var nemt lige at smutte forbi til en sludder og et grin.

Ophavskvinden til Matador, journalist og forfatter Lise Nørgaard er gået bort i en alder af 105 år

Og grinede – det gjorde de meget.

– Lise var storsindet forstået sådan, at når vi fra tid til andet spiste frokost på Sletten Kro, og folk rullede bedetæppet ud, når de så hende, så var hun rummelig og tog imod dem – også de mange unge, der havde brug for hendes hjælp til deres projekter. Omvendt indrømmer jeg da gerne, at vi også forlystede os med at tale dårligt om dem, vi ikke kunne lide. Den slags var vi ikke karrige med i hinandens selskab, griner Kühlmann.

Hun vidste hvad vej det gik

For selv om begge kvinder har kendt et utal af dygtige folk i deres karriere, så var der også mennesker, som hverken Lone eller Lise havde respekt for.

– Med hensyn til vreden over de valgt, hun traf i livet, så var det mest kvinder, der rasede imod hende. Når Lise i 60’erne og 70’erne sagde, at hun foretrak kvalitetstid fremf or kvantitetstid med sine børn, var der mange husmødre, der fik kaffen i den gale hals.

Lise Nørgaard og Lone Kühlmann var i den grad på bølgelængde. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Lone Kühlmann fortæller, at Lise Nørgaard slet ikke kunne forestille sig ikke at skulle udøve sit erhverv.

– Rollen som husmor lå hende fjernt, så de diskussioner tog hun gerne. I det hele taget mente hun, at folk burde se det som et hæderstegn, når de blev sagt imod, for mennesker man er ligeglad med, gider man jo ikke diskutere med.

I dagene op til nytår gave Lise Nørgaard flere gange udtryk for, at hun vidste, hvad vej det gik.

– Og hun sagde klart, at hun hellere ikke ville mere. 105 år måtte være nok.

