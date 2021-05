Veninder kæmper om samme mand: - Vi er en pakkeløsning

Katrine og Nadja fra 'Bachelor' er fuldstændig enige om, hvordan klaveret skal spille, hvis Casper Berthelsen vælger den ene frem for den anden

Hele Danmarks bachelor skal i TV 2 Play-programmet finde kærligheden blandt 18 håbefulde kvinder, der alle ser et lys i officeren og kaptajnen i flyvebånet.

Og faktisk kommer to af kvinderne som en pakkeløsning. Nemlig Nadja og Katrine.

- Vi fortalte fra starten af, at hvis de kun kunne bruge én af os, ville de ikke få nogen af os, fortæller Nadja til Ekstra Bladet.

- Men vi kunne heldigvis begge komme med!

Fra tag til tur

Det hele startede i USA. Her boede Nadja i halvandet år, og hendes yndlingsprogram dengang var den amerikanske version af datingprogrammet 'Bachelor'.

Pludselig så hun på Facebook, at der kom en dansk version. Og her taggede hun sin bedste veninde Katrine i opslaget.

- Pludselig får Katrine et opkald fra en caster, knap et halvt år efter vi skrev på opslaget, siger Nadja.

Og her startede venindernes bachelor-rejse.

Nadja er 26 år og fra København. Sidst, hun havde en kæreste, var i gymnasiet. Foto: TV 2 DANMARK

Godt for venskabet

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Katrine og Nadja er hamrende gode venner.

Faktisk er de så gode venner, at de deler alt lige for tiden.

- Jamen lige nu bor vi under samme tag. Og vi har også startet en skønhedsklinik sammen. Faktisk gør vi nærmest ingenting hver for sig, fortæller Katrine.

Og turen i 'Bachelor' har ikke gjort venskabet dårligere. Tværtimod.

- Vi troede ikke, vi kunne blive tættere. Men det blev vi så alligevel af at være med i programmet.

Katrine Ea er 27 år og har været single i tre år. Foto: TV 2 DANMARK

- Fantastisk oplevelse

Selve det at være med i programmet var de to veninder også glade for.

- Det var en fantastisk oplevelse at være med i programmet sammen. Vi støttede hinanden, og det var generelt bare mere trygt, fordi vi vidste, at vi hele tiden havde hinandens ryg, siger Katrine.

- Hvad vil I gøre, hvis Casper kun vælger én af jer?

- Så får han bare os begge alligevel. Vi er en pakkeløsning, fortæller de to i kor.

Casper Berthelsen, der er hele Danmarks bachelor. Foto: TV 2 DANMARK

Det første afsnit af programmet ligger på streaming-tjenesten TV 2 Play nu.