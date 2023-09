Veninder knuste: Det kom som et chok

Anna Gadborg og Mona Pedersen, der har kendt Judith Rothenborg i mange år, er chokerede og rystede over dødsfaldet

Skuespiller og tv-personlighed Judith Rothenborg er død efter ti måneders intens kamp mod en yderst sjælden kræftsygsom, og det har efterladt veninderne Anna Gadborg og Mona Pedersen, der medvirkede i 'Mormor på mandejagt' sammen med Judith Rothenborg, i stor sorg.

'Utrolig trist og mærkeligt, at hun ikke er her mere. Hun var en dejlig, sprudlende boblende og levende dame med fart over feltet, højt humør og en elsket mormor,' skriver Mona Pedersen i en besked til Ekstra Bladet, der fortsætter:

'Hvor er det trist at de har mistede deres mor og deres skønne mormor. Æret være Judiths minde. Hvor en hun måtte være hinsides, giv den gas, Judith.'

Også Anna Gadborg fremhæver Judith Rothenborgs sprudlende væsen.

Judith Rothenborg blev hele Danmarks mormor, da hun medvirkede i DR-programmet 'Mormor på mandejagt'. Foto: Linda Johansen

- Hun var så livsklog og varm og samtidig så sjov og helt sin egen. Hun var en fantastisk kvinde, der gik bort alt for tidligt. Jeg vil huske hende bedst for hendes sprudlende humør og hendes kloge tanker, siger Anna Gadborg til Ekstra Bladet.

De fleste kan nok huske de to skuespillere sammen fra DR-programmet 'Mormor på mandejagt', hvor de alle tre medvirkede. Men Anna Gadborg og Judith Rothenborgs historie går tilbage til 70erne, hvor de begge blev færdige som skuespillere på samme tid på Odense Teater.

Judith Rothenborg er mor til skuespiller og filminstruktør Barbara Topsøe-Rothenborg. Her er de til premieren på filmen 'Madklubben' i 2020. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi havde rigtig mange gode snakke. Hun var et livstykke, ironisk nok. Det er så forkert, jeg kan næsten ikke holde det ud, siger Anna Gadborg, der er meget berørt og ikke kan holde tårerne tilbage, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Det er ti måneder siden, Judith Rothenborg fik diagnosen kræft, og knap et år siden, at Anna Gadborg sidst så Judit Rothenborg.

- Der var intet at mærke på hende. Derfor var det også chokerende at høre, at hun var så syg, som hun var.

- Hun var en frisk kvinde, det var ikke noget, hun skiltede med. Det er alt for tidligt, siger Anna Gadborg.

Seniordivaen Judith Rothenborg blev tvunget til at forholde sig til døden, da hun blev syg. Foto: Linda Johansen

Hun bliver savnet

Ekstra Bladet talte så sent som i maj måned med Judith Rothenborg om hendes kræftsygdom. Det kan du læse alt om her.

Her fortalte hun blandt andet, at hun i de senere år havde tabt 20 kilo, siden hun blev syg, og at hun havde fået fjernet en tumor i både den ene lunge og i tarmene.

Judith Rothenborg var mor til Barbara Topsøe-Rothenborg, som nogle kan huske som Nana fra tv-serien af samme navn.

Hun er i dag instruktør og selv mor til to. Og Judith Rothenborg havde i foråret ikke lyst til at tænke på, at hendes sygdom en dag ville tvinge hende herfra.

- Jeg kan ikke dø fra Barbara og hendes to børn. Hun har ikke sin far, så jeg kan ikke forlade dem, sagde hun dengang til Ekstra Bladet. Til Ekstra Bladet fortæller Anna Gaborg også, at børnebørnene og hendes datter, Barbara, vil savne hende ufatteligt meget.