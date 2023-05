Ventede på det perfekte øjeblik

Det var en jublende Rasmus Kolbe, der søndag kunne dele den glædelige nyhed med sine tæt på 100.000 følgere på Instagram, at han var blevet forlovet.

'Stillede Sarah det store spørgsmål! Hun havde heldigvis jahatten på!', skrev influenceren, der er bedre kendt under navnet Lakserytteren, til opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Rasmus Kolbe, at han længe har haft planer om at fri, men at det først var nu, tiden var inde.

'Selve frieriet var ikke ikke nøje planlagt, men jeg har gået rundt med ringen længe og ventet på det perfekte øjeblik. Det endte med at være på en smuk sommeraften i vores sommerhus', skriver han i en sms og tilføjer:

'Sarah blev meget overrasket og rørt. Det var lige, som jeg håbede det.'

Ikke planlagt

Sarah Olufsen og Rasmus Kolbe venter deres første barn, som kommer til verden til sommer, og derfor er det heller ikke bryllupsplanlægning, der står øverst på parrets dosmerseddel.

'Brylluppet er slet ikke planlagt endnu, fordi vi lige først fokuserer på at blive forældre inden længe. Men vi regner med, at det bliver et brag af en fest! Vi elsker i hvert fald at planlægge fester, begge to', skriver Lakserytteren, der også kan fortælle, at han selv har været med til at designe den funklende forlovelsesring sammen med en smykkedesigner fra Gaia Studios.