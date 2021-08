Venter barn: - Det er gået stærkt

Der er liv og glade dage hos Venstre-politikeren Michael Aastrup Jensen, der venter barn med sin kæreste, Anne-Mette.

De to har været sammen i ti måneder, men der er ingen tvivl om, at de er ovenud lykkelige for graviditeten.

Det fortæller Michael Aastrup Jensen til Ekstra Bladet.

- Ja, det er gået stærkt, men nogle gange har man jo lov at være heldig, siger han med et grin.

Parret har delt den glædelige nyhed på Facebook og Instagram, hvor de står sammen med skanningsbilledet af den lille ny.

- Vi ved endnu ikke, hvad det bliver, men vi håber og regner med, at det bliver et sundt og dejligt barn, fortæller han glad.

De to er ikke i tvivl om, at det er et ønskebarn, der bliver Anne-Mettes første og det 45-årige folketingsmedlems tredje.

- Jeg kan sige, at min syvårige datter allerede har levet sig meget ind i rollen som storesøster og glæder sig rigtig meget. Min fireårige er nok lidt mere afventende på, hvad det lige er at være storebror, siger han.

Glæder sig bare

Endnu er Michael og Anne-Mette kærester, og der er ingen planer om en ring på fingeren.

- Og hvis der var, ville jeg i hvert fald ikke fortælle det til Ekstra Bladet, griner han.

Michael Aastrup Jensen fortæller, at 26-årige Anne-Mette glæder sig til resten af graviditeten og livet som mor.

- Hun nyder det rigtig meget, og vi er bare superglade.

Parret var i januar i vælten, da det kom frem, at de havde været i Dubai trods corona-anbefalingerne om at holde sig hjemme.