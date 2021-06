Janni Spies skal være mormor.

Hendes datter, Michala Brylov - tidligere kendt som Michala Kjær - venter barn med sin mand, den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Patrick Brylov.

Parret har netop offentlig gjort den glædelige nyhed på Instagram, hvor de simultant har løftet sløret for familieforøgelsen.

Parret afslører, at de venter en lille dreng, og at de naturligvis er dybt lykkelige.

At det netop er i dag, at Michala og Patrick Brylov vælger at dele den søde baby-nyhed med resten af Danmark, er næppe tilfældigt. Den vordende mor har fødselsdag i dag og fylder 32 år.

'Denne dag vil for altid, have en helt særlig betydning. Ud over at min elskede hustru har fødselsdag, har hun også vores baby-boy i mavsen,' skriver Patrick Brylov.

- Det er en meget lykkelig begivenhed for Michala og Patrick, og de glæder sig inderligt til at bliver forældre første gang, siger pr-agent Signe Lykke Jensen på vegne af parret til Ekstra Bladet.

Hvornår den lille ny Brylov kommer til verden, har parret ingen kommentarer til.

Michala og Patrick Brylov blev forlovet i slutningen af 2018, og i august måned sidste år blev de gift ved en privat vielse, hvor kun de nærmeste venner og familie deltog.

Familien Spies har de seneste uge været i sorg, efter Janni Spies mistede sin højt elskede storebror, Leif Brodersen, der var en stor hjælp for hende, da hun i en alder af 21 år blev enke og enearving til Spies-imperiet.

- Savnet til Leif er meget stort. Han var en fantastisk storebror - så ærlig, dygtig, hæderlig og trofast. Jeg tænker på alle de smukke og dejlige minder jeg har om ham. Dem er der heldigvis masser af, sagde Janni Spies i maj gennem Signe Lykke Jensen.