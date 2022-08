Venter på ubestemt tid: - Det er helt horribelt

For fire måneder siden blev influencer og tv-personlighed Louise Houvenaeghel efter at have sprængt sin tyktarm med flere akutte operationer til følge udstyret med en stomi.

En stomi, hun fik at vide skulle være midlertidig. Nu ser det dog ud til, at hun må vænne sig til tanken om, at stomien bliver en mere fast følgesvend.

Hvad der i starten hed en prognose på fire-seks måneder med stomi, har nemlig nu udviklet sig, skriver Louise Houvenaeghel i et opslag på Instagram.

'Der er mangel på sygeplejersker, og vores sundhedsvæsen er i knæ. Derfor kan jeg ikke få en operationstid. Det, der gør det svært, er at være på hold, at stå i en venteposition, hvor ingen ved, om det bliver i 2023, 2024 eller måske 2025', skriver hun i opslaget om udsigten til at få bortopereret stomien.

Annonce:

Og den usikre fremtid gør det så meget desto sværere for Louise Houvenaeghel.

'Hvis jeg vidste, stomien var livsnødvendig, og den var min for evigt livredder, ville jeg indstille mit system på det og byde den helt velkommen med stor taknemmelighed. Nu er den bare svær at leve med, fordi jeg ikke behøver den', skriver hun.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Ingen dato

Til Ekstra Bladet fortæller Louise Houvenaeghel, at hun virkelig føler sig ramt af den mulige udsigt til flere år med en stomi, der er fuldstændig unødvendig.

- Det er helt horribelt. Jeg kan godt leve med det, det er der jo mange, der gør, men det der med at vide, at den faktisk ikke behøver at være der, det gør, at det bliver svært mentalt. Det er overhovedet ikke spor sjovt at rende rundt med et tarmstykke, der stikker ud af maven, når jeg i princippet er operationsklar nu og kunne bare lægge mig på briksen og være ude igen om få dage, siger hun.

Annonce:

Den besked, Louise Houvenaeghel har fået fra lægen, viser hende tydeligt, at hun og flere andre er taget som gidsel i det massive pres på sundhedssystemet.

- Normalt giver de en dato for en operation, selvom det måske først er om flere år, men her kan de ikke engang give en dato. Jeg er medlem af en Facebook-gruppe for folk med stomi, og der er flere, der skriver, at de lige på målstregen får aflyst deres operationer, og det er jo frustrerende, hvis man har ventet i mange måneder eller år, siger Louise Houvenaeghel.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Louise Houvenaeghel om beslutningen om at være åben om sin stomi.

Trods frustrationen over ventetiden har hun valgt, at stomien kun skal begrænse hendes liv og livskvalitet i mindst muligt omfang. Derfor har hun vist stomiposen frem flere gange både på sociale medier, i tv og ude i sommerlandet.

Men det har også krævet sine ofre.

Annonce:

- Jeg synes stadig, det går meget op og ned, selvom det mest er gået op. Jeg tog dog en beslutning om at blive hjemme fra familieferien i år, fordi jeg ikke følte mig klar til at skulle dele badeværelse med hele den udvidede familie i et sommerhus, og det har virkelig været hårdt, siger hun.