Vermund afslører ny flamme

Pernille Vermund er tilsyneladende blevet ramt af Amors pil.

Det afslører den 46-årige politiker mandag aften på Instagram.

Med et valentins-opslag afslører hun sin nye kærlighed med et enkelt ord: 'Min'.

Hendes udkårne er den tidligere administrerende direktør i DBU Claus Bretton-Meyer.

I kommentarsporet under hendes opslag vælter det ind med lykønskninger.

Blandt andre skriver Charlotte Bircow Ness Schmidt: 'Kæmpe tillykke med kærligheden' til det nye par.

'I klæder fandeme hinanden, tillykke med kærligheden,' skriver en anden, mens en tredje skriver, at de er et flot par.

Allerede tidligere på dagen gav Pernille Vermund på Instagram et hint om, at der var en mand i hendes liv.

Det gjorde hun med et opslag af en stor buket røde roser og teksten 'Han siger, at det ikke har noget med Valentines Day at gøre…'

Pernille Vermund blev i 2019 gift med Lars Tvede, men ægteskabet mellem formand for Nye Borgerlige og finansmanden holdt ikke længe. I sommeren 2021 gik de fra hinanden, men skilsmissen har trukket i langdrag, har hun tidligere fortalt.

Mere end et halvt år efter bruddet var de endnu ikke blevet skilt.

- I dag bliver man skilt via Nem-ID, så hvis ikke man har Nem-ID, modtager man et brev, hvor man skal skrive under, og det nåede aldrig frem til Lars, men nu er brevet endelig kommet, sagde Pernille Vermund om eksmanden, der bor i Schweiz og derfor ikke har Nem-ID.

- Det er selvfølgelig lidt irriterende, hvis ikke det falder på plads. Men heldigvis er vi jo gode venner, og ingen af os har haft et ønske om at blive gift med andre, sagde hun til Ekstra Bladet i december.

Om Pernille Vermund kunne blive fristet til at tage endnu en tur op ad kirkegulvet med sin nye kæreste, ville vi gerne have spurgt hende om, men det har i skrivende stund desværre ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Vermund eller Bretton-Meyer.