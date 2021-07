Vermund og Tvede går fra hinanden

Politikeren Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige, og finansmanden Lars Tvede er gået fra hinanden.

Det oplyser Tvede selv i et opslag på sin Facebook-profil.

Her fortæller han, at det blandt andet er afstanden imellem dem, der har gjort, at de nu har valgt at gå hver til sit og lade sig skille.

Tvede er til daglig bosat i Schweiz med sin yngste datter, mens Vermund bor i Danmark.

'Det seneste år med nedlukninger har desuden i lange perioder gjort det umuligt for os at ses. Den samlede pris er desværre, at vi har haft for lidt tid til og mulighed for at få en fælles hverdag, pleje kærligheden og leve i et nogenlunde normalt ægteskab. Vi besluttede derfor før sommerferien, at vores forhold skal være et venskab i stedet for et ægteskab,' lyder det i opslaget, der fortsætter:

'Vi har tilbragt sommeren sammen og har en lille uges ferie sammen foran os, men altså nu 'kun' som gode venner,' lyder det videre i opslaget, hvor Tvede afslutningsvis skriver, at de på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til bruddet.

Har nydt tiden

På Facebook bekræfter Pernille Vermund ligeledes bruddet.

'Vi lever i hvert sit land og har hver sin travle hverdag. Jeg i Danmark med politik, partiledelse og børn. Lars i Schweiz med sin yngste datter, fem schweiziske virksomheder og et flittigt forfatterskab,' skriver hun blandt andet og fortæller, at de har nydt den tid, de har haft sammen.

Parret har kendt hinanden i fem år, og sidste år blev de gift fra Egebæksvang Kirke i Espergærde, Nordsjælland.

- Jeg er lykkelig. Han sagde 'ja'! Det var rørende at stå inde i kirken, og det var en fantastisk præst. Det bliver ikke bedre, sagde nygifte Pernille Vermund til Ekstra Bladet, der var til stede foran kirken.

Vermund og Tvede stod offentligt frem som par tilbage i 2016. Siden gik de dog kortvarigt fra hinanden i 2018 med henvisning til, at afstanden imellem dem var for stor.

Kort efter valgte de dog at satse på kærligheden sammen igen, og sommeren efter blev de forlovet.

Parret har begge børn fra tidligere forhold.