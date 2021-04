- Vi drak enormt meget

Tv-værten Peter Ingemann og Jacob Risgaard, der er kendt fra DR-programmet 'Løvens hule', har en helt særlig fortid sammen.

Da Peter Ingemann var 21 år, mødte han 17-årige Jacob Risgaard på en mediehøjskole i Esbjerg for at jagte drømmen om at blive journalist. Det blev starten på et langt venskab.

'Min første kærlighed. Da jeg gik på højskole i Esbjerg, blev jeg udfordret på min seksualitet og fandt ud af at intet er så smukt som kærlighed, mand og mand imellem. Manden der ledte mig mod lyset var @jacobrisgaard og han var allerede en løve dengang (om jeg så må sige),' skriver Peter Ingemann i et opslag på Instagram.

Over for Ekstra Bladet fortæller Peter Ingemann, at den kærlighed, han henviser til i sit opslag, kun er kærlighed blandt to gode venner.

- Vores forhold var rigtig godt. Jacob var meget ung dengang, men han var et friskt pust, og vi mindede meget om hinanden, temmelig ukorrekte. Det var fedt, siger Peter Ingemann.

Det var vildt

Og når de ikke prøvede at være seriøse journalister, var der plads til drengestreger.

- Vi drak helt enormt meget. Der var to store automater med alkohol i, så når baren lukkede, kunne vi altid gå over og trække røde Tuborg. Der var også en automat, hvor der var små skarpe i. Det var et vildt sted.

- Vi har tømt den automat flere gange, siger Peter Ingemann, og fortæller, at billedet i opslaget også er taget efter et par øl.

I dag ser Peter Ingemann tilbage på højskoletiden med et stort smil og glade dage med fest og farver.

- Vi havde noget så ukorrekt som en Hitler-fest, hvor vi alle klædte os ud som Hitler. I den her tid, hvor man snakker om udklædning som indianer og eskimo, var det nok ikke gået, det her var i 90'erne. Det var på en arbejderhøjskole, der var ejet af LO (Landsorganisationen. red.,), så der var nok nogle lærere, der blev overraskede, siger Peter Ingemann.

Særlig gave

Efter højskolen gled de to dog fra hinanden og så ikke hinanden i over 20 år. Men her for nyligt har de igen genoptaget kontakten og har nu daglig kontakt.

Da Peter Ingemann sidste år fyldte 47 år, fik han også en ganske speciel gave fra vennen.

- Jeg sendte ham en nøgenvideo, for jeg tænkte, at i den alder så får hans kone nok ikke noget. Så jeg sendte en helt nøgen fødselsdagshilsen, hvor jeg sang en sang for ham, sagde Jacob Risgaard til Ekstra Bladet i forbindelse med hilsenen.

- Hvordan tog han det?

- Hans kone var glad. Og så skrev jeg til ham, at han godt kunne begynde at glæde sig til den næste runde fødselsdag, griner Jacob Risgaard.

Peter Ingemann forventer også, at der snart tikker endnu en video ind fra Jacob.