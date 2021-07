Realitydeltager og tv-vært Olivia Salo har det med egne ord 'fantastisk' for tiden.

Snart er hun aktuel som ny vært på 'Paradise Hotel' sammen med Youtuberen Emil Olsen, og privat kører det også på skinner for tv-kendissen.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Reality Awards.

- Det går fantastisk med min kæreste og jeg. Vi er stadig kærester, men jeg holder ham stadig for mig selv. Jeg har holdt ham hemmeligt i lang tid nu, lød det med et smil fra Olivia Salo, der endnu ikke var klar til at sætte navn eller ansigt på sin flamme.

- Jeg vil gerne værne om mit privatliv. Jeg har brændt nallerne før ved at gå offentligt ud med det for tidligt, så det gør jeg ikke denne gang.

Vil bryde tabu

Forleden skabte Olivia Salo i den grad overskrifter, da hun i podcasten '112 for knuste hjerter' fortalte, at hun og 'Love Island'-kollegaen Joakim Meskali i sin tid gik fra hinanden grundet utroskab.

- Det handler ikke om, at jeg skal hænge Joakim ud. Jeg sagde ja til at være med, fordi jeg ville se, om andre med knuste hjerter havde stået i en lignende situation. Joakim og jeg har begge fundet kærligheden efter det her, så det var ikke for at hænge ham ud. Det var for at sætte fokus på min hjertesorg og sætte fokus på et tabu, lød det fra Olivia Salo på den røde løber.

- Efterfølgende er der mange kvinder, der har skrevet til mig, at de har fundet ro i at kunne relatere til, hvad jeg har gennemgået. Responsen har været virkelig god, og det er bare virkelig dejligt, sagde hun videre.

Olivia Salo var glad, da hun indtog den røde løber. Foto: Anthon Unger

Glæder sig

Snart kan Olivia Salo opleves som vært på 'Paradise Hotel', og det ser hun meget frem til.

- Jeg glæder mig til, at Emil og jeg kan give et friskt pust på 'Paradise'. Jeg er enormt taknemmelig for, at jeg har fået den her mulighed, og at det er sammen med Emil er bare perfekt. Jeg føler, vi er den perfekte kombination, sagde hun med et smil.

Der var godt gang i den til Reality Awards onsdag, hvor der foruden prisuddeling var både slåskamp og drama. Du kan se hele showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.