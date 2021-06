I starten af året flyttede en glad Nipuni 'Nip' Julie Jakobsen, kendt fra 'Den store bagedyst' i 2017, ind i sit og kærestens første fælles hjem: Et hus lidt uden for Aarhus.

Nu afslører parret, at de kan glæde sig over endnu en dejlig nyhed:

'Babylykke. En stor nyhed kan også være 'en lille'. Jeg bager i denne tid på en helt særlig cookie, som vi ikke kan vente med at møde. Snart bliver vi nemlig en lille familie, og lykken vil ingen ende tage. Seriøst, jeg bliver nogens mor. I kan bare tørre mig op fra gulvet', skriver Nip på sin Instagram-profil.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Vi fandt ud af det i starten af maj. Det var helt vildt. Jeg havde dog meget kvalme og kastede op, så jeg havde lidt set den komme. Det er helt fantastisk, at vi nu skal være forældre. Det er et meget ønsket barn, så det er så stort for os. Vi glæder os helt vildt. Og perfekt timing i forhold til, at der er god plads i vores nye hus.

Vanvittig træt

Esben og Nip, der har dannet par i et par år, har besluttet sig for at holde skjult, hvornår Nip har termin med den lille ny. Om det bliver en dreng eller pige, har de ingen præferencer til.

- Vi vil gerne vide kønnet, men vi ved det ikke endnu. Det er ikke så vigtigt, om det er en dreng eller pige - bare barnet er sundt og raskt, fortæller Nip, der føler sig ret forskånet i forhold til graviditetsgener.

- Jeg har haft noget kvalme og har det stadig lidt. Og så er jeg vanvittig træt. Jeg kan sove hele tiden. Men ellers er alt godt, fortæller hun.

Det er 10 år siden, at 'Den store bagedyst' fik premiere i Storbritannien under navnet 'The Great British Bake Off'. Siden er konceptet blevet solgt til mere end 30 lande rundt omkring i verden, og millionerne vælter ind hos programmets opfindere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------