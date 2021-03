Det var en trist Lenny Pihl, der for et et par uger siden kunne fortælle omverden, at han var ramt af kærestesorger efter bruddet fra Melina Buur, som han deltog i 'Singletown' sammen med.

Men nu er der atter smil på læben for 'Paradise Hotel'-vinderen fra 2018.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han og Melina Buur har fået talt ud om deres uenigheder.

- Vi har fået talt ud om alt det kaos, der var, så nu kan vi se hinanden i øjnene igen, siger han med glæde i stemmen over den forbedrede status mellem det tidligere par.

- Så det går godt. Rigtig godt. Jeg kan også sove længe, og jeg har fået noget at spise. Lasagnen fra Fakta, fortsætter han muntert.

- Håber du, at I bliver kærester igen?

- Nu må jeg jo heller ikke lyde for positiv, men vi kan se hinanden i øjnene igen, og der er ingen dårlig stemning længere. Så må vi se, hvad fremtiden bringer. Selvfølgelig har jeg et lille håb om, at vi kan finde ud af det på et tidspunkt, hvis timingen er rigtig, men det er ikke noget, vi har talt om, siger Lenny Pihl.

Han afviser samtidig, at stemningen er så god, at de ligefrem er begyndt at tale fast sammen igen.

Lenny Pihl og Melina Buur ved Reality Awards 2020. Foto: Anthon Unger

Lenny Pihl er flyttet til Slagelse, hvor han har overtaget Philip May og Simone Hvenegaards gamle lejlighed, efter de flyttede i hus 100 meter derfra.

