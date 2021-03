Video gået viralt: - Var rystet over forskellen

Selv med glimmernegle og blomstrede kjoler taler Cecilie Beck for, at der skal flere kvinder i ledende stillinger i Danmark

Mandag var kvindernes internationale kampdag, og det blev landet over fejret. En af dem, som slog et slag for kvinderne, var tv-vært Cecilie Beck.

I samarbejde med Femina gjorde hun opmærksom på den uligevægt, der er blandt mænd og kvinder på de danske topposter.

For der er nemlig langt flere mandlige topledere, end der er kvindelige topledere.

Lars vs. kvinderne

Cecilie Beck refererer i sin tale til en opgørelse, som viser, at det faktisk forholder sig sådan, at der ikke bare er flere mandlige topledere, men at der er flere topledere med navnet Lars, end der er kvindelige topledere generelt.

- Jeg var helt rystet, da jeg læste det. Det er jo helt vildt, at et specifikt mandenavn kan være mere udbredt blandt topchefer, end kvinder er, fortæller Cecilie Beck til Ekstra Bladet.

I 2020 lavede Berlingske en opgørelse over Danmarks 1000 største virksomheder baseret på omsætning og deres administrerende direktørers køn. Her var der 69 kvinder, som besad rollen som CEO.

Sørgeligt

- Det er sørgeligt, lyder det kort fra den garvede tv-vært, som ikke kan sætte en finger på, hvad der er gået galt, for i 2019 var der 75 kvinder i rollen som administrerende direktør. Men en ting er sikkert. Det skal være slut med at tro, at det kun er gamle mænd i kedelige grå jakkesæt, som kan blive succesfulde, fortæller hun.

- Det er jo så vigtig en præmis at slå fast. Unge kvinder skal vide, at vi skal indtage hjørnekontorerne og bestyrelseslokalerne med alt, hvad der er os - glimmernegle og blomstrede kjoler - og stadig have krav på at blive set som kompetente og handlekraftige autoriteter, fastslår Cecilie Beck.

Cecilie Beck er studievært på TV2. Foto: Mogens Flindt

- Jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre udover at påpege det og opmuntre alle unge kvinder til at selvfølgelig kan de bidrage fuldstændig ligeså meget på chef- og bestyrelsesposter, som mænd kan.

Kan sagtens nå det hele

Cecilie Beck har selv kunnet balancere karrieren og familielivet med børn og mand, hvilket hun altid har insisteret på.

- Man kan godt have et godt familieliv og prioritere at hente sine børn, selvom man er topleder. Men i mit fag, tror jeg, at der var flere kvinder før mig, som havde kæmpet den sag.

Selvom ligevægten af mænd og kvinder i topposterne i erhvervslivet ikke er eksisterende, så underkender Cecilie Beck heller ikke, at der er sat væsentligt mere fokus på at udbedre det.

- Der er mange i erhvervslivet, som har fået øjnene op for det. Vi skal bare blive ved med at gentage den præmis.

