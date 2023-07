Vil afslutte mangeårig strid

Det tidligere stjernepar Brad Pitt og Angelina Jolie er enige om, at striden skal afgøres nu, viser retsdokumenter ifølge TMZ

Brad Pitt og Angelina Jolie er blevet enige om at blive enige.

I mange år har parret haft en strid om et vinslot i Frankrig, som de købte sammen, da de var lykkeligt gift. Siden gik ægteskabet i stykker, og det samme gjorde den franske vindrøm.

Men nu har de begge indvilget i at løse det i et forlig uden for retten, viser retsdokumenter, som TMZ er i besiddelse af.

Slottet i Frankrig hedder Chateau Miraval, og indtil 2021 ejede parret hver deres andel, selvom de var blevet skilt.

Angelina Jolie besluttede sig imidlertid for, at hun ville sælge sin del af slottet og den dertilhørende vinhandel, og det gjorde hun derfor til en russisk oligark.

Sådan så slottet ud i 2008, da parret købte det. Foto: Lionel Cironneau/Ritzau Scanpix

Den handel faldt ikke i god jord hos eksmanden Brad Pitt, som ville have hende til at trække handlen tilbage. Derfor tog han sagen til retten.

Men nu har parret altså indikeret, at de vil indgå i en forhandling, og at de vil gøre det uden for retten.

Da parret købte slottet sammen i 2008, gav de ifølge mediet 28,4 millioner dollars for det, hvilket svarer til lidt under 193 millioner kroner. Det vides ikke, hvad Angelina Jolie solgte sin andel for til den russiske oligark Yuri Shefler.

