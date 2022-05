Vil anke til højesteret

Teitur Skoubos forsvarer har valgt at sende en ansøgning til procesbevillingsnævnet for at få omstødt landsrettens afgørelse om at stadfæste varetægtsfængslingen

De går hele vejen.

Teitur Skoubos forsvarer har valgt at sende en ansøgning til procesbevillingsnævnet for at få prøvet sagen om varetægtsfængsling ved højesteret.

Det skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Forsvareren skriver således i sin mail:

'Teitur Skoubo blev varetægtsfængslet ved afsigelsen af dommen, med begrundelsen, at løsladelse af ham ville krænke retsfølelsen i befolkningen.'

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

'Jeg har dags dato taget initiativ til at ansøge Procesbevillingsnævnet, om tilladelse til at indbringe landsrettens kendelse for Højesteret, idet jeg ikke er enig i retten i Odenses samt landsrettens kendelser.'

'Det har været bredt, offentligt kendt, idet Teitur Skoubo er en kendt, offentlig person, at han har været på fri fod, siden Østre Landsret omgjorde byrettens kendelse om varetægtsfængsling efter Grundlovsforhøret i sagen.'

'Derfor vil det ikke kunne krænke retsfølelsen i befolkningen, at han er på fri fod, og derfor skal han løslades,' lyder det fra forsvarer Rasmus Sølberg.

Er allerede krænket

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med Rasmus Sølberg for at få uddybet den udmelding.

- Det er kun, fordi han er den kendte person, han er. Havde det været hr. eller fru Jensen, så havde det ikke været sådan. Men i og med hele landet ved, at han blev løsladt af Landsretten i november, så kan det jo ikke krænke retsfølelsen dobbelt, hvis han løslades nu.

- Vi har jo den holdning, at vores klient er uskyldig, indtil landsretten har dømt ham, og vi støtter selvfølgelig vores klient 100 procent og går hele vejen med hensyn til klagen. Vi giver ikke op, lyder det fra forsvarer Rasmus Sølberg.

- Det er jo normal praksis, at man varetægtsfængsles ved dom på mere end et års fængsel, og det lagde dommeren også vægt på i sin afgørelse. Hvordan har det indflydelse på jeres beslutning?

- Jamen det har såmænd ikke den store indflydelse, for det gælder i alle sager, at man varetægtsfængsler, når dommen er på mere end et år. Men så har man jo typisk været varetægtsfængslet fra starten.

- Det handler jo ikke om flugtrisiko, for han bor godt nok i Spanien, men han viser god vilje og møder op i retten. Det er heller ikke gentagelse eller påvirkning af vidner - det er rent på retsfølelsen. Og det bruger man meget i de her voldtægtssager.

Teitur Skoubo blev idømt 2,5 års fængsel var voldtægt ved byretten i Odense onsdag. Foto: Anthon Unger

Hensyn til offeret

- Hensynet er jo til offeret, og at hun ikke skal gå rundt og se ham på gaden. Den er jo lavet til et helt andet samfund i gamle dage, der var meget mindre, hvor man kunne støde ind i sin overfaldsmand på gaden. I dag er der et andet samfund, og han bor ikke i Odense.

- Men bliver han løsladt, så kan offeret se ham på Instagram, og han ville formentlig også komme på tv eller lignende. Hun bliver jo konfronteret med ham konstant, selvom han ikke er i den by, hun befinder sig i...

- Det er fuldstændig rigtigt, men det er hun jo blevet i det halve år, han har været på fri fod. Der er hun også blevet konfronteret med ham.

- Du siger, at retsfølelsen er krænket i første omgang. Men er det ikke et godt argument for at varetægtsfængsle, så man netop kan stoppe med at krænke retsfølelsen?

- Jo, men jeg mener netop, at man ikke kan krænke retsfølelsen dobbelt.

- Nej, men man kan vel stoppe med at krænke retsfølelsen?

- Det kan du have ret i, men det må jo mest krænkende, jo tættere man er på voldtægten. Så er jeg godt klar over, at det er en voldsom oplevelse at skulle i retten for at fortælle om det.

- Jeg er også tit bistandsadvokat for ofre i voldtægtssager, så jeg kan godt, sætte mig ind, hvordan det er for hende, og jeg har bestemt medlidenhed med hende.

- Men Teitur har også sine rettigheder, som jeg skal varetage på bedste vis, og det gør jeg ved at ansøge Procesbevillingsnævnet om, at vi kan få tilladelse til kære kendelsen til Højesteret, siger Rasmus Sølberg.

