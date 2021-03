Vil betale 100.000 for Pernille og Inger

En enkelt mand står lige nu til at vinde auktionen fra CoolUnite for at tilbringe en dag med både Inger Støjberg og Pernille Vermund

Der kan være tale om noget af en 'dobbeltdate', når der falder hammerslag i CoolUnites velgørenhedsauktion om 12 dage.

Det støtter de 'CoolUnite Fonden har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. Fonden skaber gode oplevelser og bidrager til, at børnene får en nemmere hverdag. Vi ønsker at give udsatte og sygdomsramte børn gode oplevelser og bidrage til at gøre hverdagen nemmere for disse børn. Fonden yder donationer til andre organisationer med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er i overensstemmelse med CoolUnite Fondens formål. CoolUnite Fonden samarbejder med andre hjælpeorganisationer, relevante offentlige myndigheder og erhvervsdrivende virksomheder om at indsamle og støtte det fælles formål.' Formanden for CoolUnite er Jacob Risgaard. Vis mere Luk

Buddene er allerede stukket af på to af landets mest fremtrædende politikere Pernille Vermund og Inger Støjberg.

Inger har lige nu førstepladsen med et bud på svimlende 60.000 kroner for en dag, hvor man følger politikeren rundt på arbejde.

På andenpladsen er det Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, der ligger på 40.000 kroner for en enkelt dags samvær.

Men dagene kunne meget vel ende med at blive slået sammen.

Det er nemlig den samme mand, der har budt de tilsammen 100.000 for de to kvinder.

Det bekræfter Odendo, der faciliterer auktionen for CoolUnite, over for Ekstra Bladet.

Validerer løbende

Marketingschef for Odendo, Tine Krægpøth, fortæller, at der ikke betales med det samme, når man byder på folk.

- Men vi validerer løbende, og vi tager lige fat i personen og bekræfter, at der er tale om en rigtig person, fortæller hun.

- Når der nu er tale om aftaler med kendte personer, tjekker I så de folk, der byder på aftaler?

- Vi tjekker så meget, som GDPR-reglerne tillader det, og det er sådan, at aftalerne skal laves mellem den kendte og vinderen af auktionen. Men det er klart, at vi tjekker det, vi kan. Vi er jo heller ikke interesseret i, at der skal opstå en uheldig situation mellem parterne, fortæller hun.

- Er det normalt, at en person byder så høje beløb på to i en auktion?

- Det er meget normalt. Som regel handler det om, at man bare gerne vil støtte den gode sag, fortæller Tine Krægpøth.

Hun siger yderligere, at man endnu aldrig har oplevet problemer med auktionerne.

Den mand, der har budt på Pernille og Inger, har ifølge Odendo sendt billede af sin identitet samt givet oplysninger til at trække pengene, hvis man vinder auktionen.

De bliver tjekket

Inger Støjberg er da heller ikke nervøs for, hvem der skulle vinde auktionen.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har været ude for at spise med flere, der har 'købt' mig ved en auktion, og det er altid hyggeligt. Selvfølgelig bliver folk tjekket, og det kan da også godt være, at der er nogen, der lige ser med over skulderen, men det er altid en god oplevelse.

Politikeren fortæller, at der da også kan være lidt kappestrid mellem dem, der deltager i auktionen.

- Jeg vil da gøre alt for at komme højere op i beløbet. Det er jo en god sag, vi samler ind til. Og der er jo en intern konkurrence mellem os, der er med. De, der siger noget andet, lyver, siger hun med et grin.

Tage den sammen

Hun kan da også godt se det sjove i, at det er veninden Pernille Vermund, der har andenpladsen.

- Ja, det har vi da talt om, og det er da lidt sjovt. Og hun kan jo sagtens nå at overtage førstepladsen.

- Det er jo faktisk den samme mand, der har budt på jer, vidste du det?

- Nej, det vidste jeg ikke. Men jeg kan da godt sige, at vi kan få det lavet sådan, at han kan tale os begge to, hvis han vinder, fortæller Inger.

Uanset hvem der ender med at vinde, lover den tidligere Venstre-kvinde da også, at der bliver tale om en god dag.

- Den, der ender med at købe mig, får den allerbedste dag, siger hun med et grin.

Inger Støjberg fortæller, at der ved tidligere lejligheder ikke er talt politik med dem, der har 'vundet hende'.

- Nej, det vil de som regel ikke. Og det er ikke, fordi de ønsker at få en bestemt sag belyst eller noget i den stil, fortæller hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pernille Vermund, men hun er i skrivende stund ikke vendt retur.

Du kan se auktionen her.