Vil bryde tabu: Afslører antal sexpartnere - igen

Olivia Salo afslørede, at hun havde haft sex med over 80 forskellige partnere, da hun deltog i 'Love Island'. Nu er antallet steget til over 100, og hendes kæreste er den sidste på listen

Den nuværende 'Paradise'-vært Olivia Salo blev selv kendt for reality, da hun deltog i 'Love Island' i 2018.

Dengang vakte det opmærksomhed, at hun fortalte åbent om, at hun har haft over 80 sexpartnere. Det var flere end nogen andre i programmet, og det affødte derfor en del reaktioner.

I et interview med Femina fortæller hun nu, at antallet af sexpartnere har rundet 100.

Der blev taget billeder ved poolen, da Olivia Salo deltog i 'Love Island'. Foto: ANTHON UNGER

I dag har hun nemlig en liste med navnene på alle dem, hun har haft sex med.

– Så begyndte jeg at skrive det ned for at se, hvor mange jeg var oppe på. I dag er listen på 104, og det er min kæreste, der står som nummer 104, siger hun til mediet.

Hun understreger dog, at antallet ikke betyder noget for hende. Det gjorde det dog for de øvrige deltagere i 'Love Island', da hun dengang fortalte om sine 80 partnere, og hun synes i dag, de reagerede, som om det var voldsomt.

Særligt mener hun, at de kun reagerede sådan, fordi hun er en kvinde.

I interviewet fortæller hun ligeledes om en tidligere kæreste i gymnasiet, som fortalte hende, at hun aldrig ville finde en ny kæreste, som ville acceptere hendes høje antal sexpartnere. Dengang var antallet 15.

Siden 'Love Island' har Oliva Salo også været med til at bryde tabuer om sex i sit eget program, 'Olivia og sexmyterne'.

