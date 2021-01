Vil følge misbrug til dørs: - Det er vigtigt at få den rette hjælp

Som nær pårørende til en alkoholiker har Emilie Brandt haft sin fars misbrug helt tæt på kroppen. Det sætter sine spor. Derfor er hun blevet en aktiv hjælper i kampen mod misbrug.

Nu er hun blevet ambassadør for NGO'en Fri af Misbrug.

17-årig smadrer alle rekorder

En vigtig sag

Derfor ligger det hende også meget nært at hjælpe andre familier, enlige, pårørende, som står i en situation hvor de er berørt af misbrug.

- Når man er i det, som pårørende eller som misbruger, så er man i det hele tiden og man har bare brug for noget hjælp eller at vide, at man kan henvende sig hos nogen og få hjælpen. Og der er en organisation som Fri af Misbrug virkelig vigtig, fordi det er en anden måde at være der for folk på, forklarer Emilie Brandt til Ekstra Bladet.

Fri af Misbrug Fri af Misbrug er en NGO, hvis formål er at forbedre opvækstvilkår for børn i familier belastet af misbrug. Målgruppen er mødre eller fædre, som er bekymret over deres eget eller partners forbrug af alkohol eller stoffer. Kilde: Fri af Misbrug Vis mere Luk

Målet er at nå at 'fange' folk tidligere, end hvis man som pårørende eller misbruger skal vente på at kommunen træder til fortæller hun.

Kommer med opfordring efter vaccination

- Der har længe manglet en bro mellem pårørende og kommunen. Og det kan være utroligt svært for en misbruger at tage kontakt til kommunen fordi man for eksempel frygter at ens børn bliver taget fra en, at det kommer til at forfølge en i alle mulige offentlige papirer, så derfor er det virkelig super, at man gennem Fri af Misbrug kan få hjælp, både hurtigere og nemmere.

Ingen peger fingre

Netop en hurtigere og måske mere overskuelig hjælp er et af Emilie Brandts kernepunkter.

- Der er ingen, som peger fingre. Der er ingen, som fortæller, at man som pårørende skal stille et ultimatum om, at 'hvis du ikke stopper, så går jeg fra dig', fordi det er ikke noget, som er gavnligt for misbrugeren. Det er ikke til at overskue. Derfor har Fri af Misbrug en helt anden måde at tilgå disse ting, fx ved at rådgive folk om, hvordan man kan hjælpe både sig selv, sin pårørende eller børn igennem det.

Smittet med corona: Adskilt fra kæresten

- Man bliver bare støttet i det, man vælger at gøre.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet har tidligere talt med Erik Brandt omkring hans alkoholmisbrug. Hør mere om det i videoen her.

Så mønstre

Til Ekstra Bladet fortæller Emilie Brandt, at hun har haft sin kendte og kulørte far, modeskaberen Erik Brandts, alkoholmisbrug tæt på, men at hun ikke er vokset op med det.

- Jeg oplevede det først, da jeg var i 30'erne. Så jeg har ikke oplevet noget i min barndom, men da jeg blev voksen begyndte jeg at se nogle mønstre hos min far, som jeg ikke brød mig om, fortæller hun.

Presset Brandt: - Jeg savner at knalde

Hun har flere gange forsøgt at hjælpe sin 77-årige far ud af alkoholmisbruget, men det bliver nok aldrig anderledes.

- Der er for mange vaner, han ikke er villig til at bryde med. Jeg elsker ham, men han kender også min holdning til det, lyder det fra Emilie Brandt.

Udover at være ambassadør for Fri af Misbrug er Emilie Brandt filmproducent.