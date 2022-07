Vil have flere børn

Cecilie Haugaard og Christopher skal afgjort have flere børn sammen

- Jeg er jo smaskforelsket.

Det er ikke hendes mand Christopher, som Cecilie Haugaard snakker om her. Men derimod deres fælles datter Noelle.

Cecilie Haugaard var taget på rockmuseet Ragnarock i Roskilde i forbindelse et Røde Kors arrangement, og det var her, at Ekstra Bladet mødte hende til en lille snak om rollen som mor, som hun nu har været i 16 måneder til Noelle.

- Jeg synes, at det er det fedeste. Det gør jeg virkelig, lød det fra Haugaard, der i 2019 blev gift med hitmageren Christopher. 20. februar 2021 blev de forældre til Noelle, der i hvert fald ikke ender som enebarn.

For parret drømmer nemlig om flere børn.

- Vi vil gerne have flere børn. Det vil vi helt sikkert gerne, fortæller Cecilie Haugaard til Ekstra Bladet, og fortsætter:

- Men der skal lige være lidt mere ro på igen.

Cecilie Haugaard og Christopher giftede sig i 2019. Foto: Henning Hjorth

Christopher har før i et interview med Ekstra Bladet fortalt om de hårde nætter, når datteren vågner, og at det er Cecilie, der tager sig mest af Noelle om natten.

- Cecilie vil sikkert grine ad mig, når hun ser, at jeg siger, at jeg ikke får sovet om natten, fordi jeg sover en hel del mere end hende. Men vi har nogle nætter, hvor vi ligger og bokser lidt rundt med hende, lød det fra popstjernen tilbage i august 2021, da Ekstra Bladet mødte ham til premieren på filmen 'Pagten'.

Kommer der flere børn, så har de plads nok at slå sig løs på. For nyligt købte parret nemlig et sommerhus i Odsherred i det nordvestlige Sjælland.

Til hverdag bor kendisparret i et rækkehus på Holmen nær Refshaleøen og Christianshavn i København. Det måtte de slippe hele 17,4 millioner kroner for, da de købte det i 2021.