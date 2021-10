Vil ikke dø på scenen

Cirkusrevyen 2022 bliver sidste sæson i teltet på Bakken for 75-årige Lisbet Dahl, der ellers i årtier har stået både på scenen og for instruktionen.

Det har Danmarks ukronede revydronning besluttet sig for efter sommerens stress-sygemelding.

- Hvorfor?

- Der ligger ikke de store overvejelser bag. Jeg har altid tænkt, at når jeg bliver gammel, så stopper jeg. Men i dag stopper tingene jo ikke så tidligt som for mine forældre og bedsteforældre.

- Er du så gammel nu?

- Nej, det er jeg ikke. Men måske næste år. I don't fucking know, siger hun og fortsætter:

- Det er mit eget valg. Nu skal jeg videre, og jeg synes måske, at revyen trænger til nye øjne. Det er en naturlig udvikling.

- Har din stress haft indflydelse beslutningen?

- Det har måske fået mig til at tænke mig om. Når jeg stopper, har jeg været med i 34 sæsoner, og jeg skal sgu ikke spille mig helt ned af scenen. Ikke noget med at dø på scenen, lyder det bramfrit.

Det var i juli, at Lisbet Dahl måtte melde sig syg med stress.

- Jeg havde i længere tid døjet med gentagne blærebetændelser, og på et tidspunkt hev Niels Olsen fat i mig og foreslog at jeg blev gennemtjekket. Det blev jeg, og lægen sagde, at min krop var i total stress. Så meldte jeg mig syg. Jeg nåede heldigvis ikke derud, hvor jeg måtte bide i græsset og ligge og hulke.

I første omgang lød sygemeldingen på en måned. Siden på resten af sæsonen.

- Hvordan har du det i dag?

- Jeg er ved at have kommet mig, men det har eddermame taget tid. Jeg regner med at være igennem om en måneds tid.

- Hvordan har det været?

- Underligt. Men også rart at få fred og ro.

- Hvad får du tiden til at gå med?

- Jeg futter bare lidt rundt. Lægger kabale og ser tv.

- Og hvad så, når du er rask? Er der opgaver i kalenderen?

- Ikke før 1. marts, hvor vi går i gang med at forberede Cirkusrevyen 2022.

Holdet på scenen 2022 består af Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Henrik Lykkegaard og Carsten Svendsen. Revyen kan opleves fra den 7. maj med premiere torsdag den 12. maj.