Vil ikke have coronavaccine: - Det er hul i hovedet

Selvom det virker til, at der er mange danskere, der glæder sig til at få vaccinen mod coronavirussen, er der også mennesker, som er mere skeptiske overfor den hurtigt udviklede vaccine.

En af dem er den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Julie Bischoff, der i en story på sin Instagram-profil fortæller, at hun bestemt ikke skal bede om vaccinationen.

Til Ekstra Bladet uddyber Julie Bischoff, hvorfor hun ikke vil have coronavaccinen.

- Det handler om, at jeg føler mig sund og rask, og at der stadig er en okay stor chance for at blive smittet og videregive den, så synes jeg bare, at det er fuldstændig hul i hovedet, at jeg skal fylde mig med noget, som for mit vedkommende ikke bidrager positivt til min krop.

- Det er jo aldrig godt at fylde sig med noget, og så har jeg bare altid været lidt modstander af vacciner.

Hun anerkender samtidig, at vaccinen minimerer chancen for at blive smittet, men at den ikke får virussen til at forsvinde. Hun vil hellere overholde myndighedernes retningslinjer.

FAKTA: Sådan virker coronavacciner Nedenunder kan du læse, hvordan vaccinerne virker. * Vaccinen indeholder en såkaldt kodestrimmel, der får kroppens celler til at danne antistoffer mod coronavirus. * Herefter kan kroppens immunforsvar genkende og beskytte sig mod coronavirus. * Man skal have vaccinen to gange med et par ugers mellemrum, for at den har optimal effekt. * Man kan efter vaccination forvente at være ”godt beskyttet” mod coronavirus. * Det er dog ikke sikkert, at alle vaccinerede får fuld beskyttelse mod virusset. * Det vides ikke, hvor længe effekten af vaccinen vil vare. * Eventuelle bivirkninger kan muligvis vise sig ved forbigående rødme, der hvor man er blevet stukket, forbigående feber eller muskelømhed. * Alvorlige bivirkninger efter en vaccination er meget sjældne. Kilder: Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Vis mere Luk

Helbredet fejler ingenting hos Julie Bischoff, og derfor er hun heller ikke bange for at blive smittet med coronavirus.

- Jeg fejler jo ikke noget. Jeg vil hellere blive smittet og så få antistoffer på den måde, end at jeg vil stikkes med en vaccine.

Til daglig er Julie Bischoff indehaver af skønhedssalonen BischoffBeautyCare, og da det var muligt at holde butikken åben, var hun også ekstra opmærksom på, at hun ikke gav virussen videre i tilfælde af, at hun skulle være blevet smittet.

- Mine kunders sikkerhed er noget, der også betyder noget for mig. Før nedlukningen blev jeg testet en gang om ugen. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke bliver testet nu, men jeg sidder også bare hjemme på sofaen.

Der er mange, der ligesom Julie Bischoff, som ikke ønsker vaccinen. Men langt de fleste ønsker stikket, og de blev givet til de første danskere 27. december.

Slår op med barndomsveninde

Ja til plastikkirurgi - nej til vaccine

Selvom Julie Bischoff fortæller, at det aldrig er godt at fylde sig med noget, har hun alligevel fået lavet plastikkirurgiske indgreb. Hun kan da også godt se, at det virker en smule dobbeltmoralsk, men hun står stadig ved sin holdning om vaccinen.

- Jeg ved godt, at det måske er lidt dobbeltmoralsk, for mig handler det rigtig meget om, at der er forsket rigtig meget i filler og plastikoperationer. Selvfølgelig er der noget, der kan gå galt, men så er det heldigvis ikke værre end, at jeg kan få det opløst, hvis det går helt ad helvedes til. Heldigvis har der jo ikke været noget.

Der er heller ikke mange ting, der kan få hende til at ombestemme sig om vaccinen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, hvis det går hen og bliver sådan en tvangsvaccine. Jeg vil stadig også gerne have mine friheder. Jeg elsker stadig at rejse, og jeg tror måske, at jeg ville overveje den, hvis vi skulle have et vaccinepas for at rejse ud fra Danmark. Men det ville være absolut sidsteprioritet. Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis jeg skulle underlægge mig noget, som jeg ikke har lyst til, for at leve mit liv normalt.