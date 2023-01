Vil ikke huskes for 'Matador'

De fleste vil nok mindes Lise Nørgaard som manuskriptforfatter til den berømte tv-serie 'Matador' og sine erindringer 'Kun en pige'.

Men spørger du Lise Nørgaard selv, vil hun ikke kun huskes for 'Matador'.

I udsendelsen 'Det sidste ord' spørger Mikael Bertelsen, om Lise Nørgaard er træt af at tale om 'Matador'. Til det spørgsmål svarer hun nej.

Hun er selv bevidst om, at hun vil blive husket som 'Matadors' gamle mor, men hun ønsker ikke at blive husket for 'Matador'.

- Jeg vil hellere huskes for min journalistik - eller lige så gerne - og også for mine bøger, siger Lise Nørgaard.

Lise Nørgaard giver sit sidste interview til Mikael Bertelsen i programserien 'Det sidste ord' på TV 2. Foto: SimsonogZartov/TV 2/Free

Ville være berømt

Det kunne ikke gå hurtigt nok med at være berømt.

Allerede da hun var 16 år drømte hun om at blive berømt. Første gang, der blev lagt rigtig mærke til Lise Nørgaard, var da hun blev kåret til Miss Køge Bugt.

Det var hendes forældre bestemt ikke stolte over, og hendes mor gav hende en lussing, da søsteren fortalte deres forældre, at Lise Nørgaard havde vundet konkurrencen. Lise Nørgaard drømte kun om at blive berømt, derfor ville hun rejse til Amerika, men hendes far brød sig ikke om tanken, og derfor valgte hun at blive journalist i stedet.

Fik en på skrinet

I interviewet afslører hun også, at hun blev slået i sit tidligere ægteskab, og det fik hende til at gå fra ægtemanden.

Efter skilsmissen så hun ikke sine børn i en periode. Det var ifølge Lise Nørgaard 'det værste, der er hændt mig', og hun er godt klar over, at hendes børns barndom ikke var god.

Mikael Bertelsen taler med store danske personer, før de går bort. I interviewet får personerne mulighed for at fortælle om dem selv, og hvad de har på hjertet, før de ikke er her længere. Når optagelserne er slut, bliver de gemt i arkiverne hos Det Kongelige Bibliotek.

Lise Nørgaard døde 1. januar. Hun blev 105 år gammel.

