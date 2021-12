Vil ikke tale med Ekstra Bladet

Tirsdag gav Dyrby sit første interview siden hele sagen om MeToo-dokumentaren startede, men selvom han i interviewet fortæller, at han vil give flere interviews, vil han tirsdag ikke tale med Ekstra Bladet

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

I et langt interview hos Berlingske, hvor han egentlig ikke siger ret meget, taler Michael Dyrby for første gang om sin tid på TV 2, som er blevet et emne på grund af dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Interviewet blev givet til Berlingske, som er en del af samme koncern som B.T., og et sted i det mere end 20.000 tegn lange interview bliver Michael Dyrby spurgt, om han vil stille op til interviews andre steder.

Det svarer han klart 'ja' til.

Men da Ekstra Bladet tirsdag aften ringer på dørklokken hos Michael Dyrby, er beskeden en anden. Det er Michael Dyrbys hustru, der åbner døren, og her er beskeden, at han ikke ønsker at stille op til interview i aften.

Det var heller ikke muligt at få svar på, hvornår vi så kan få et interview med Michael Dyrby, men der blev sagt, at vi kunne prøve igen i morgen, onsdag.

Tilsyneladende var det dog muligt for ham at stille op til et interview med sit eget medie, B.T., som blev udgivet tirsdag aften.

På arbejde onsdag

Michael Dyrby er blevet fredet på posten som chefredaktør af sin egen chef, nemlig koncernchef Anders Krab-Johansen, der også er chef for Berlingske, som bragte interviewet.

Allerede onsdag er han da også tilbage på pinden hos B.T., fortæller han.

Siden dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' udkom mandag 29. november har debatten raset over kulturen på TV 2 i den periode, Michael Dyrby var chef på kanalen.

Siden har Michael Dyrby ikke stillet op til noget interview, og ikke engang hans eget medie, B.T., kunne få et svar fra ham. Det mødte også kritik internt:

- Vi bliver jo lidt til grin i øjeblikket - med rette, synes jeg - når vi ikke kan få de svar fra vores egen chef. Ret skal være ret, vi har fået et svar på nogle spørgsmål, men det er måske også svar på dem, der er lettest og mest belejlige at svare på, sagde Jonas Kuld Rathje i podcasten 'Det vi taler om'.