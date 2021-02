Vil sælge med svimlende milliongevinst

Bo Bech har sat sin lejlighed ved søerne i København til salg, og hvis den bliver solgt til udbudsprisen, så står han til at tjene et gigantisk beløb på kort tid

Tv-kokken Bo Bech har sat sin 191 kvadratmeter stor lejlighed ved søerne i København til salg, og det er ikke småbeløb, han kan tjene, hvis den bliver solgt til udbudsprisen.

I august 2019 købte han nemlig lejligheden for 10 millioner kroner, og nu er den sat til salg for svimlende 18 millioner kroner.

Bliver lejligheden solgt til udbudsprisen, står han altså til at have lavet en fortjeneste på hele 80 procent i form af otte millioner kroner på blot halvandet år.

Smider tocifret millionbeløb: Tv-kok køber luksuslejlighed

Det er noget af en fortjeneste, og derfor har Ekstra Bladet ringet til Bo Bech for at spørge, hvordan prissætningen er blevet så høj. Her kom der dog blot et meget kort svar:

- Kan du have en dejlig dag, svarede Bo Bech, før han lagde røret på.

Det er ejendomsmægleren Ivan Eltoft Nielsen, der har lejligheden til salg, og de stod da også for at sælge den til Bo Bech i sin tid. Dengang var lejligheden udbudt til 11,5 millioner kroner, men kendiskokken formåede at få et afslag på halvanden million.

Om der bliver givet et afslag i samme størrelsesorden - eller om lejligheden overhovedet bliver solgt i denne omgang - må tiden vise. Den 191 kvadratmeter store lejlighed er fordelt på fire værelser og ligger i smukke omgivelser med udsigt over søerne i København.

Bo Bech blev særligt kendt som vært på programmet 'Med kniven for struben', hvor han var vært i mange år, før han overlod tjansen til Thomas Castberg, der også er dommer i Masterchef.

Derudover har Bech drevet restauranten Geist på Kongens Nytorv i København, men også her overlod han i august tøjlerne til nogle andre.

Slut efter 10 år

Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få en kommentar fra ejendomsmægleren, men dette har endnu ikke været muligt.